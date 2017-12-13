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Сахарова: витебчанка отомстила начальнице, разместив порно в соцсети
14.12.2017 11:17 — Разное | Sputnik Беларусь
В течение пяти месяцев этого года 24-летняя жительница Витебска работала продавцом в интернет-магазине, который находился в одной их популярных социальных сетей. В числе еще нескольких сотрудников девушка имела право администрировать группы, в которых размещались фотографии продукции, проводились розыгрыши призов и велась переписка с покупателями. Сейчас бывший продавец является подозреваемой по уголовному делу.
© Sputnik/
"Директор магазина обнаружила, что в ночь на 2-е ноября на странице в соцсети удалены две группы, 20 альбомов с тремя тысячами наименований товаров и их описанием. Кроме того, число друзей на странице значительно уменьшилось. А вместо удаленной информации появилось
Сотрудники органов внутренних дел установили подозреваемую, которая пояснила, что таким необычным способом решила отомстить за конфликт директору интернет-магазина и воспользовалась имевшимися у нее логином и паролем для того, чтобы
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи рекомендуют пользователям соцсетей периодически менять пароли, чтобы избежать несанкционированного доступа к личной информации.
Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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