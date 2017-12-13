Под Лидой восстановили старинную мельницу с протекающей в подвале рекой, сообщил БЕЛТА предприниматель Геннадий Конон. Его туристическая фирма несколько лет назад на аукционе приобрела в собственность необычный объект в деревне Дворище Лидского района.



Фото: Лида Инфо

«Это мельница XIX века. Ее главная особенность — протекающая в подвале река, воды которой крутили мельничное колесо. Сейчас ведется его восстановление, на работу колеса можно будет посмотреть через стеклянное окно в полу одного из залов», — рассказал Геннадий Конон.

Раньше мельница не использовалась и постепенно приходила в упадок. Новому владельцу достались лишь толстые каменные стены. При реставрации попытались максимально сохранить аутентичность здания. Использовались специальный кирпич, деревянные окна, крыша была накрыта черепицей, на дымоходе установлен сохранившийся оригинальный флюгер.

«Стремились создать такой объект, который органично дополнил бы туристическую карту Лидского района и Гродненской области. Достигли взаимопонимания с местными властями: все прекрасно понимают, что место притяжения туристов сможет положительно сказаться на развитии как Дворища, так и окрестных населенных пунктов», — отметил Геннадий Конон.

Реконструкция еще продолжается, в перспективе мельница станет своеобразным музеем с оригинальными экспозициями. Здание обширное, в несколько этажей, поэтому различной тематике будут посвящены целые помещения. Например, на втором этаже создается экспозиция на тему истории ВКЛ: здесь размещается частная коллекция оружия, доспехов, гербов различных родов, а также различных исторических предметов и аксессуаров. Открыта и выставка, посвященная орудиям пыток, использовавшимся в различные времена.

Работа в этом направлении ведется и дальне. В частности, планируется создать экспозицию, посвященную мифологии, причем основана она будет на региональном фольклоре. На мельнице, говорят хозяева, уже поселились веселые пакостники Злыдни. В соответствующей тематике планируется благоустройство прилегающей территории.

В ближайшее время мельница станет одним из объектов уникального новогоднего квеста, проходящего на территории Лидского района. Дети после старта в Лиде в поисках Деда Мороза заглянут и на мельницу, где познакомятся с ее необычными обитателями.