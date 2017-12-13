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"Про людей, которые ушли от реальности": "Крамбамбуля" представила новую песню и квест

14.12.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
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Группа «Крамбамбуля» представила новую песню «Партызаны каляднага лесу» — она дала название концертной программе, которая прозвучит 21 декабря в Prime Hall. А в воскресенье поклонников ждет «партизанский» квест на улицах Минска.


«Песня про людей, которые занимаются дауншифтингом. Которые ушли от реальности в мифический рождественский лес. В котором почему-то нет даже интернета. Которые не пользуются социальными сетями. Которые вообще непонятно чем занимаются — сражаются с воображаемым врагом, которого, может быть, и не существует», — говорит Лявон Вольский о песне, которая сопровождается юмористическим видеорядом.

В воскресенье 17 декабря поклонников группы также ждет специальный городской квест от игрового пространства Quvalda. Участники будут путешествовать по Минску и отгадывать зашифрованные в загадках места и объекты, связанные с творчеством «Крамбамбули» и Лявона Вольского. Все участники в финале встретятся с Лявоном Вольским и музыкантами группы, получат подарки. Главный приз — билеты за столик на концерте 21 декабря.

Регистрация и условия

21 декабря в рамках программы «Партызаны каляднага лесу» зрителей ждут лучшие песни группы «Крамбамбуля», концептуальное сценическое шоу и килотонны новогоднего настроения.

Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: танцпол — 40 руб., сидячие — от 42 руб. Есть варианты для групповых заказов

Купить билет

Инфолиния: +375 (33) 661−14−32

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт Макса Коржа в Минске. Мероприятие пройдет 16 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 15 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Группа "Крамбамбуля" представила новую песню "Партызаны каляднага лесу".

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