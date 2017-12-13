Половина бюджета Минска в 2018 году будет направлена на социальную сферу





Об этом сообщил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев на заседании Мингорисполкома, на котором рассматривался проект бюджета на 2018 год.

Около 864 млн белорусских рублей планируется направить в Минске в 2018 году на финансирование инвестиционной программы города. Половина средств предусмотрена на строительство объектов социальной сферы и жилищное строительство, около 20% - на развитие транспортной инфраструктуры.

По словам Алексея Афанасьева, несмотря на достаточно высокий удельный вес расходов на капитальное строительство (около 20% всех расходов бюджета), потребность в инвестициях остается значительной, сообщила БЕЛТА .

Также в проекте бюджета запланированы средства на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (около 930 тыс. белорусских рублей), мероприятия в области сельского хозяйства в части компенсации банкам части процентов за пользование кредитами, выданными на строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм (733 тыс. белорусских рублей), в области охраны окружающей среды и воспроизводства природных ресурсов (более 4,5 млн белорусских рублей) и др.

