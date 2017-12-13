ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Половина бюджета Минска в 2018 году будет направлена на социальную сферу

14.12.2017 11:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Половина бюджета Минска в 2018 году будет направлена на социальную сферу

Об этом сообщил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев на заседании Мингорисполкома, на котором рассматривался проект бюджета на 2018 год.

Около 864 млн белорусских рублей планируется направить в Минске в 2018 году на финансирование инвестиционной программы города. Половина средств предусмотрена на строительство объектов социальной сферы и жилищное строительство, около 20% - на развитие транспортной инфраструктуры.

По словам Алексея Афанасьева, несмотря на достаточно высокий удельный вес расходов на капитальное строительство (около 20% всех расходов бюджета), потребность в инвестициях остается значительной, сообщила БЕЛТА.

Также в проекте бюджета запланированы средства на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (около 930 тыс. белорусских рублей), мероприятия в области сельского хозяйства в части компенсации банкам части процентов за пользование кредитами, выданными на строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм (733 тыс. белорусских рублей), в области охраны окружающей среды и воспроизводства природных ресурсов (более 4,5 млн белорусских рублей) и др.
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев на заседании Мингорисполкома, на котором рассматривался проект...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Асіповіцкім раёне ў ДТЗ аўтамабіль адкінула на расіяніна-пешахода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика