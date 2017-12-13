Как разносить тесную обувь?



Покупая туфли, женщины тщательно меряют, проверяют их на удобство в носке. Но бывают случаи, когда примерки не помогли, и дома обнаруживается, что туфли слишком сдавливают стопу, принося дискомфорт. Или покупатель немного промахнулся с размером, заказывая через интернет-магазин обуви обновку. Возникает естественный вопрос: как разносить обувь?

Способы растянуть замшевую обувь





Туфли из замши всегда в моде, они выглядят утонченно, изысканно. Несмотря на все преимущества данного материала, он довольно капризен в уходе. Действенные способы, которые помогут разносить обувь в длину и ширину, следующие:

обратиться в мастерскую по ремонту. Специальным станком можно растянуть обувь на полразмера;

обдать внутреннюю часть туфель горячим паром. Для этого нужно несколько минут подержать их над кипящей водой. Также можно влить небольшое количество кипятка, оставить впитываться и остывать. Размягченные таким образом туфли следует обуть на влажный носок и некоторое время носить по дому.

Для решения проблемы, как разносить обувь, можно плотно заполнить туфли мокрыми газетами и дать высохнуть.

Растяжка кожаных моделей





Если стоит вопрос, как разносить обувь из кожи, то растянуть ее по форме ноги поможет кипяток и пар. Это размягчает кожу, делает ее более эластичной, позволяя принять оптимальную форму вашей ступни. Также можно воспользоваться феном. Надев туфли поверх толстого носка, необходимо прогревать кожу изделия до тех пор, пока не исчезнут сдавливающие дискомфортные ощущения в стопе. Нагреваясь, кожа растягивается и принимает подходящую форму.

Капризы лаковых туфель





С учетом требовательности в уходе лаковых изделий их растяжка сложный процесс. С помощью домашних средств (кипяток, пар) такие модели можно лишь слегка растянуть вширь. Увеличить длину не удастся. Использовать методы растяжки, основанные на спирте, уксусе или других растворах, приготовленных в домашних условиях, не рекомендуется – это может повредить покрытие, привести к его растрескиванию, расклеиванию. Поэтому стоит обратиться в мастерскую за помощью мастера или вернуть пару в магазин.

Растяжка обуви из искусственной кожи





Туфли из кожзаменителя вы можете растянуть, одев их дома на плотный шерстяной носок и предварительно сбрызнув их внутреннюю часть спиртовым раствором. Еще один способ - плотно набить изделие влажными газетами и дать им полностью высохнуть. Такие методы помогут немного потянуть материал, не повреждая его.

Текстильная обувь





Текстильные модели зачастую разнашиваются и приобретают форму стопы самостоятельно по истечении короткого времени носки. Если времени на ожидания нет, вы можете разносить обувь из текстиля, надев пару дома на плотный влажный носок. Мягкая структура текстиля легко поддается деформации, что надо учитывать при совершении манипуляций.

В независимости от материала изделия, следует осторожно относиться к многочисленным рекомендациям использования для растяжки обуви спиртосодержащих, кислотных растворов. Вступив в химическую реакцию с красителями, содержащимися в тканях туфель, они могут испортить их внешний вид.

Профессионально справиться с вопросом, как разносить обувь, могут обувные мастера или специальные промышленные средства. Средства для растяжки обуви, появившиеся относительно недавно на рынке, зарекомендовали себя как качественное щадящие средство для растяжения.

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