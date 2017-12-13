В Беларуси отменяют планирование приватизации госимущества





Белорусские депутаты 14 декабря на приняли в первом чтении поправки в закон "О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества".

Одним из главных изменений в имеющийся закон о приватизации госимущества является предложение об отмене планирования этого процесса, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя комиссии по экономической политике Палаты представителей Леонид Брич.

По его словам, планирование приватизации объектов государственной собственности на практике себя не оправдало и вызывало вопросы у бизнес-сообщества.

Кроме этого, предлагается изменить порядок определения первоначальной стоимости объекта госсобственности, отметил депутат. По его словам, в соответствии с проектом закона, персональная стоимость предприятия, выставленного на приватизацию, будет определятся по рыночным ценам.

Брич отметил, что инициатива внести данные новации в законодательство о приватизации объектов госсобственности принадлежит депутатам. По его словам, при разработке законопроекта учитывались рекомендации Всемирного банка, сообщает Sputnik .

Представляя законопроект в Овальном зале, Брич также сказал, что реализация на практике норм данного проекта закона повысит инвестиционную привлекательность Беларуси. Данный законопроект был разработан двумя белорусскими депутатами — Леонидом Бричем и Владимиром Щеповым.