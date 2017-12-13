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В Беларуси отменяют планирование приватизации госимущества

14.12.2017 11:46 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси отменяют планирование приватизации госимущества

Белорусские депутаты 14 декабря на приняли в первом чтении поправки в закон "О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества".

Одним из главных изменений в имеющийся закон о приватизации госимущества является предложение об отмене планирования этого процесса, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя комиссии по экономической политике Палаты представителей Леонид Брич.

По его словам, планирование приватизации объектов государственной собственности на практике себя не оправдало и вызывало вопросы у бизнес-сообщества.

Кроме этого, предлагается изменить порядок определения первоначальной стоимости объекта госсобственности, отметил депутат. По его словам, в соответствии с проектом закона, персональная стоимость предприятия, выставленного на приватизацию, будет определятся по рыночным ценам.

Брич отметил, что инициатива внести данные новации в законодательство о приватизации объектов госсобственности принадлежит депутатам. По его словам, при разработке законопроекта учитывались рекомендации Всемирного банка, сообщает Sputnik.

Представляя законопроект в Овальном зале, Брич также сказал, что реализация на практике норм данного проекта закона повысит инвестиционную привлекательность Беларуси. Данный законопроект был разработан двумя белорусскими депутатами — Леонидом Бричем и Владимиром Щеповым.

 
 
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Белорусские депутаты 14 декабря на приняли в первом чтении поправки в закон "О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных...

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