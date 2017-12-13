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За скорость лишать, бесправников арестовывать: поправки в КоАП приняли во втором чтении

14.12.2017 12:09 — Разное | Tut.by  
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Бесправников в Беларуси планируют наказывать административным арестом за повторное нарушение. Об этом сегодня сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович, передает БЕЛТА.

Такая норма предусмотрена поправками в Кодекс об административных нарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Законопроект принят сегодня во втором чтении, в процессе подготовки к которому в нем и появились нормы о бесправниках.

«В законопроект включены нормы, предусматривающие возможность применения административного ареста за повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, а также передачу управления такому лицу», — проинформировал депутат.

Речь идет о ст. 18.19 КоАП. На данный момент ее санкции предусматривают штрафы от 5 до 50 базовых величин (базовая величина сейчас составляет 23 рубля).

Законопроект предусматривает ряд новаций для водителей. Так, изменения касались ст. 18.13 (Превышение скорости движения). Предлагалось не лишать прав за повторное нарушение по скорости. Однако в процессе подготовки ко второму чтению от депутатов и МВД поступили предложения о сохранении в КоАП этой нормы, и они были учтены.

Как сообщалось, в Беларуси планируется отменить наказание за забытые дома водительские права и уравнять ответственность нарушителей скоростного режима на дороге.

 
 
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Бесправников в Беларуси планируют наказывать административным арестом за повторное нарушение.

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