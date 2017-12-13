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Стыки на Румлевском мосту непобедимы - вновь появились глубокие ямы
Стыки на Румлевском мосту непобедимы. Причем даже не важно время года — глубокие выбоины образуются стремительно и с любой стороны моста. На этот раз ямы образовались на выезде с моста в сторону улицы Белуша.
Удары по подвеске настолько чувствительны при скорости в 50−60 км/ч, что каждый второй водитель жмет на педаль тормоза.
В основании стыка лежит металлическая пластина, поверх которой был уложен асфальт. Очевидно, что пластина разболталась, начала вибрировать и привела к деформации асфальта.
Асфальт стал вываливаться кусками.
В результате большое количество водителей пытаются снизить скорость на выезде с моста, либо начинают маневрировать.
В июле раскрошился асфальт в этом же стыке, но для потока в сторону проспекта Клецкова. Тогда дорожные службы поджали металлическую пластину и уложили поверх новый асфальт. Уже четыре месяца стык успешно выдерживает нагрузку постоянного потока автомобилей. Посмотрите, никаких намеков на ямы:
Видео проезда автомобилей по стыкам
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На этот раз ямы образовались на выезде с моста в сторону улицы Белуша.
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