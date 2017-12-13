Стыки на Румлевском мосту непобедимы - вновь появились глубокие ямы

Стыки на Румлевском мосту непобедимы. Причем даже не важно время года — глубокие выбоины образуются стремительно и с любой стороны моста. На этот раз ямы образовались на выезде с моста в сторону улицы Белуша.





Удары по подвеске настолько чувствительны при скорости в 50−60 км/ч, что каждый второй водитель жмет на педаль тормоза. АвтоГродно изучил выбоины вблизи.

В основании стыка лежит металлическая пластина, поверх которой был уложен асфальт. Очевидно, что пластина разболталась, начала вибрировать и привела к деформации асфальта.

Асфальт стал вываливаться кусками.









В результате большое количество водителей пытаются снизить скорость на выезде с моста, либо начинают маневрировать.









В июле раскрошился асфальт в этом же стыке, но для потока в сторону проспекта Клецкова. Тогда дорожные службы поджали металлическую пластину и уложили поверх новый асфальт. Уже четыре месяца стык успешно выдерживает нагрузку постоянного потока автомобилей. Посмотрите, никаких намеков на ямы:





Видео проезда автомобилей по стыкам