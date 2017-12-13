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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

14.12.2017 12:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Эта пресс-конференция станет последней для Путина в качестве главы государства в ходе нынешнего президентского срока и первой в качестве кандидата на выборах-2018.

На мероприятие аккредитовано 1640 представителей СМИ, в числе которых шеф-редактор Sputnik Беларусь Олеся Лучанинова с вопросом от лица агентства.

Традиционно Путину зададут множество вопросов, как касаемо его участия в выборах, так и на другие темы, в частности, внешнеполитической, экономической, социальной и других направленностей.

Всего Путин за годы своего президентства провел 12 подобных пресс-конференций, их общая продолжительность – 39 часов 45 минут. Рекордным стало мероприятие в 2006 году – тогда глава государства ответил на 106 вопросов за 4 часа 40 минут.

 
 
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Президент России Владимир Путин в четверг проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Смотрите прямую трансляцию мероприятия.

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