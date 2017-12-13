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Видеомост: "Проблемы мигрантов в странах постсоветского пространства"

14.12.2017 12:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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18 декабря отмечается Международный день мигранта. Именно в этот день в 1990 году Генеральная ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Какова ситуация в этой сфере в России и странах бывшего СССР? Где обстановка наиболее благоприятна для приезжих из других государств? Откуда идет наибольший отток? Насколько контролируют ситуацию национальные диаспоры? Эти и другие вопросы обсудят в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Участник в Минске:  

  • координатор программ Представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь Павел ХОЛОД.

В Баку:

  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики Азер АЛЛАХВЕРАНОВ.

В Бишкеке:

  • заведующий отделом трудовой миграции граждан за рубежом Государственной службы миграции Улан ШАМШИЕВ.

В Кишиневе:

  • представитель Бюро по диаспоре.

В Москве:

  • юрист, основатель портала migrant.mobi Ботиржон ШЕРМАТОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 15 декабря, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.tukhto@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 20.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 15 декабря, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Москва – Баку – Бишкек – Кишинев – Минск на тему: "Проблемы мигрантов в...

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