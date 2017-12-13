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Видеомост: "Проблемы мигрантов в странах постсоветского пространства"
14.12.2017 12:03 — Разное | Sputnik Беларусь
18 декабря отмечается Международный день мигранта. Именно в этот день в 1990 году Генеральная ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Какова ситуация в этой сфере в России и странах бывшего СССР? Где обстановка наиболее благоприятна для приезжих из других государств? Откуда идет наибольший отток? Насколько контролируют ситуацию национальные диаспоры? Эти и другие вопросы обсудят в пресс-центре Sputnik Беларусь.
Участник в Минске:
В Баку:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
В Москве:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 15 декабря, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В пятницу, 15 декабря, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Москва – Баку – Бишкек – Кишинев – Минск на тему: "Проблемы мигрантов в...
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