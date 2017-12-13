18 декабря отмечается Международный день мигранта. Именно в этот день в 1990 году Генеральная ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Какова ситуация в этой сфере в России и странах бывшего СССР? Где обстановка наиболее благоприятна для приезжих из других государств? Откуда идет наибольший отток? Насколько контролируют ситуацию национальные диаспоры? Эти и другие вопросы обсудят в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Участник в Минске:

координатор программ Представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь Павел ХОЛОД.

В Баку:

председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики Азер АЛЛАХВЕРАНОВ.

В Бишкеке:

заведующий отделом трудовой миграции граждан за рубежом Государственной службы миграции Улан ШАМШИЕВ.

В Кишиневе:

представитель Бюро по диаспоре.

В Москве:

юрист, основатель портала migrant.mobi Ботиржон ШЕРМАТОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 15 декабря, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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