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Мицкевич: в январе криптовалюты могут сделать "баблшпок"
14.12.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Криптовалюты все больше входят в нашу жизнь, и если раньше об их движениях приходилось слышать только эпизодически, то в последнее время новости, связанные с биткоином и технологиями "блокчейн", меняются на новостных лентах ежедневно и ежечасно.
© REUTERS/ Dado Ruvic/Illustration
Бизнес-консультант Василина Мицкевич рассказала радио Sputnik Беларусь о
"Мнения технических аналитиков сходятся в отношении биткоина: в конце декабря он может преодолеть отметку в 19000. А вот в первых числах января может произойти "баблшпок"! 2-3 января стоит ждать большого падения. Но это всего лишь некая "стандартизация" криптовалют, после чего они будут использоваться вовсю", — сообщила Мицкевич.
Что будет с белорусским рублем, долларом и евро, вы услышите в аудиозаписи прогноза Василины Мицкевич на радио Sputnik Беларусь.
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Бизнес-консультант Василина Мицкевич о текущих тенденциях на финансовых биржах и перспективах рынка криптовалют.
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