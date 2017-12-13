В Беларуси упростили процедуру взыскания алиментов на детей из-за границы

В Беларуси значительно упростили процедуру взыскания алиментов на содержание детей из-за границы, заявил сегодня министр юстиции Олег Слижевский, сообщает БЕЛТА . Так, белорусам не нужно будет подать документы через министерство юстиции, чтобы добиться выплаты алиментов на детей из-за рубежа.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Депутаты Палаты представителей сегодня на заседании ратифицировали Конвенцию о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи. Документ подписан в марте текущего года в Гааге, он был принят в 2007 году Гаагской конференцией по международному частному праву (Конвенция ГКМЧП). Конвенция ГКМЧП, которая вступила в силу 1 августа 2013 года, ставит перед собой задачу создания единого упрощенного и эффективного международного механизма, который позволит рассматривать дела о взыскании алиментов за границей быстрее и с меньшими издержками.

По мнению Олега Слижевского, применение и вступление в силу Конвенции 2007 года сыграет для Беларуси значительную роль в плане защиты прав и законных интересов детей, в отношении которых их родители, проживающие на территории ряда государств, обязаны уплачивать средства на содержание. "Сегодня складывается ситуация, когда в отношении ряда европейских стран достаточно сложно взыскать алименты, если должник по алиментам (отец ребенка) проживает на территории страны ЕС либо США", - пояснил руководитель ведомства.

Министр обратил внимание, что действующая сейчас Конвенция ООН 1956 года, участницей которой Беларусь является, не предусматривает обязательной процедуры признания судебных решений по взысканию алиментов, вынесенных на территории Беларуси. В то же время Конвенция 2007 года как раз и призвана урегулировать этот вопрос путем подачи определенного перечня документов через центральные органы.

"Необходимо будет подать четкий и понятный список документов по форме, которая определена. Этот исчерпывающий перечень документов подается в Министерство юстиции, а дальше Минюст уже предъявляет его для признания на территории другого государства", - заметил Олег Слижевский.

Таким образом, по его словам, процедура взыскания алиментов на территории целого ряда стран, присоединившихся к Конвенции ГКМЧП, становится не просто возможной, но и простой, доступной, оперативной и более дешевой. Министр также уточнил, что на сегодня действие Конвенции 2007 года распространяется на 38 стран.

Сейчас участниками Конвенции ГКМЧП являются Албания, Босния и Герцеговина, 27 государств - членов ЕС, Норвегия, Бразилия, США, Турция, Украина и Черногория и другие страны, и она продолжает получать все большее признание в качестве основного инструмента по вопросам международного порядка взыскания алиментов. Возможность присоединения к ней рассматривается целым рядом государств.

Проведение внутригосударственных процедур позволит Беларуси уже в 2018 году применять предусмотренные международным договором механизмы для взыскания алиментов из-за рубежа.