Рекордное число атлетов станут стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2018 году

Рекордное количество молодых атлетов станут стипендиатами республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.



Председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, Яна Шут и Маргарита Фифилова (бильярдный спорт). Фото: Геннадий Жинков, БЕЛТА

В Национальном олимпийском комитете 13 декабря состоялась церемония вручения именных свидетельств 245 перспективным спортсменам и тренерам, которые определены центральным советом Президентского спортивного клуба для получения именных стипендий в 2018 году. Как отметили в клубе, из 210 атлетов, вошедших в список, 178 становились победителями и призерами чемпионатов мира и Европы, Кубков мира и Европы в 2017 году.

Средний размер выплачиваемой стипендии атлетам составит 7143 рублей в год, тренерам — 7600 рублей в год.

Стипендии Президентского спортивного клуба будут выплачиваться атлетам и тренерам на протяжении всего 2018 года и помогут в подготовке к следующим крупным стартам талантливых белорусских спортсменов.

Наиболее значимых успехов добились Кристина Староселец и Татьяна Климович (гребля академическая), победившие на чемпионате мира и Европы среди молодежи. Впервые в число стипендиатов вошла сборная Беларуси по волейболу до 18 лет, которая заняла 3-е место на чемпионате Европы в Нидерландах. Дзюдоист Даниэль Мукете стал лучшим на континентальном первенстве, общий зачет Кубка мира в трековой дисциплине скрэтч выиграл велосипедист Евгений Королек.

В числе стипендиатов также биатлонисты, конькобежцы, фристайлисты. Впервые в списке стипендиатов представлен и сноуборд.



Дмитрий Лукашенко вручает свидетельство биатлонистке Дарье Иеропес. Фото: Геннадий Жинков, БЕЛТА

Председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, обращаясь к молодым атлетам, подчеркнул, что тылы в белорусском спорте многочисленны и представительны.

— До зимней Олимпиады в Республике Корея остается менее двух месяцев. Авангард белорусского спортивного движения выходит на финишную прямую подготовки к главным стартам четырехлетия, а мы будем готовить ведущим атлетам достойную смену. Абсолютное большинство присутствующих сегодня атлетов являются победителями или призерами различных крупных международных соревнований. Это новая высота, свидетельствующая не только о количестве, но и качестве подготовки молодых спортсменов, — сказал Дмитрий Лукашенко.

Он пожелал молодым атлетам максимально использовать свой талант.

— Стипендии Президентского спортивного клуба — не итог, а лишь одна из ступенек на вашем трудном и долгом пути в большой спорт, — подчеркнул Дмитрий Лукашенко.



Фото: Геннадий Жинков, БЕЛТА

В церемонии вручения именных стипендий приняли участие первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.