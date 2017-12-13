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Афиша на выходные: куда пойти 16 и 17 декабря
14.12.2017 12:28 — Разное | Sputnik Беларусь
У многих предновогодние уик-энды, скорее всего, будут посвящены шопингу. Близится праздник, и надо успеть подготовиться – определиться с елкой и подарками.
Но если все-таки будут желание и время разнообразить программу выходных каким-нибудь более интересным мероприятием, Sputnik готов подсказать, куда сходить.
"Звездные войны: Последние джедаи"
Итак, в прокат вышел восьмой эпизод легендарной саги. Зло снова будет пытаться одолеть добро. Кайло Рен, внук Дарта Вейдера, перешел на Темную сторону Силы, убил собственного отца и занял высокую позицию в Первом Ордене.
Кадр из фильма "Звездные войны: Последние джедаи"
Противостоять ему будет команда во главе с его собственной матерью, лидером Сопротивления Леей. Новые "Звездные войны" понравились критикам, средний показатель оценок – более 90%. Оценка фильма "Последние джедаи" на IMDb — 8,3, что также является неплохим показателем.
Корж в "Минск-Арене"
В субботу в "Минск-Арене" с сольным концертом выступит Макс Корж, в прошлом просто паренек из провинциального Лунинца. Сейчас "Малый повзрослел" и готов презентовать часть вторую своих достижений – широкой популярности не только в Беларуси, но в России и Украине.
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Певец Макс Корж
Собственно, новая программа так и называется "Малый повзрослел ч.2". Композиции из одноименного альбома, утверждают организаторы, стали еще более душевными. На концерте в "Минск-Арене" будут звучать не только песни из нового альбома, но и старые хиты.
Начало в субботу в 19:00, стоимость билетов начинается от 15 рублей.
Нино Катамадзе
Удивительный голос и харизма – это о Нино Катамадзе. Она ждет своих минских поклонников в воскресенье в Prime Hall. За плечами исполнительницы – аншлаговые концерты на самых крупных площадках России, Украины, Прибалтики, Польши и других стран.
Теперь увидеть шоу, во время которого певица меняет образы на глазах зрителей — то надевает на голову перкуссию, то заворачивается в шелковый ковер, можно будет и в Минске. Но главное в этом шоу все-таки голос и манера исполнения. Предполагается, что на концерте певица исполнит свои лучшие хиты.
Начало в воскресенье в 20:00, билеты от 80 рублей.
"Полет над гнездом кукушки" по-белорусски
В субботу в Минске презентуют перевод романа Кена Кизи " Пролетая над гнездом кукушки ". Книга вышла в серии "Американка", в ней предполагается издание знаковых книг писателей Северной Америки на белорусском языке.
Появление романа Кизи на белорусском стало возможным благодаря краудфандингу. Презентация пройдет в формате литературно-музыкального вечера – в субботу на площадке пресс-клуба. Начало в 19:00, вход свободный.
"Рождественские гонки" в Боровой
Яркое зрелище обещают устроители "Рождественских гонок", которые пройдут в воскресенье на стадионе "Заря" в Боровой.
Предполагается, что стартовать будут по шесть автомобилей, что гарантирует красивую контактную борьбу. Организаторы утверждают, что зрителям скучать не придется, поскольку гонщики, как и зрители, хотят получить подарки. А лучший подарок для спортсмена – победа! Ради нее спортсмены готовы рисковать и бороться на грани фола.
Начало в воскресенье в 12:00, стоимость билета — 5 рублей.
Беговелогонка SportKidsCup
Не менее яркое зрелище можно будет наблюдать в воскресенье на столичном легкоатлетическом манеже "Атлет". Здесь будут соревноваться юные гонщики в рамках Беговелогонки SportKidsCup.
На старты ждут спортсменов в возрасте от одного до шести лет. Помимо собственно гонки для участников и зрителей будут работать Дед Мороз и Снегурочка, игровая и фотозоны. Запланированы конкурсы на лучший плакат болельщика, лучший костюм и лучшее сочетание костюм. К слову, беговелогонка заявлена как костюмированная. Однако для участия нужна предварительная регистрация на сайте до 14 декабря 2017.
Начало в воскресенье в 10:00, стоимость входа – 2 рубля.
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Новые "Звездные войны", Корж в "Минск-Арене" и легендарная история Кена Кизи, переведенная на белорусский, а также другие наиболее интересные культурные события...
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