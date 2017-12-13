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В Витебске от автомобиля отлетело колесо и сбило девушку. ГАИ ведет проверку
На остановке общественного транспорта в Витебске колесо, которое оторвалось от автомобиля «ГАЗ 33 021», сбило 22-летнюю девушку. Она упала и на некоторое время потеряла сознание,
Инцидент произошел 12 декабря около 11 часов утра на проспекте Фрунзе, возле областного противотуберкулезного диспансера. Помощь пострадавшей оказали случайные очевидцы. Она не получила серьезных травм, хотя и потеряла сознание после удара.
Автомобиль принадлежит одному из витебских предприятий. Госавтоинспекция проводит проверку по этому факту.
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Помощь пострадавшей оказали случайные очевидцы.
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