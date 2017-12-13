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В Витебске от автомобиля отлетело колесо и сбило девушку. ГАИ ведет проверку

14.12.2017 12:39 — Разное | Tut.by  
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На остановке общественного транспорта в Витебске колесо, которое оторвалось от автомобиля «ГАЗ 33 021», сбило 22-летнюю девушку. Она упала и на некоторое время потеряла сознание, сообщает телеканал «Витебск».

Инцидент произошел 12 декабря около 11 часов утра на проспекте Фрунзе, возле областного противотуберкулезного диспансера. Помощь пострадавшей оказали случайные очевидцы. Она не получила серьезных травм, хотя и потеряла сознание после удара.

Автомобиль принадлежит одному из витебских предприятий. Госавтоинспекция проводит проверку по этому факту.

 
Теги: Витебск
 
 
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