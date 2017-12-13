Минский транспорт ждет большое обновление в 2018 году





Для транспортного обслуживания планируется приобрести 300 автобусов, 60 электробусов и один состав для метрополитена.

Из бюджета Минска на финансирование транспортных услуг в 2018 г. планируется направить более 230 млн рублей. Сообщил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев на заседании Мингорисполкома 14 декабря, представляя проект городского бюджета на 2018 г.

Из указанных средств чуть более 42 млн рублей будет расходовано на приобретение подвижного состава и исполнение обязательств по кредитам и лизинговым платежам по ранее заключенным договорам, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

Так, запланировано приобретение 300 автобусов и 60 электробусов на условиях финансовой аренды (лизинга), а также покупка за счет кредитных ресурсов одного состава (4 вагона) для метрополитена.

По текущей оценке, расходы предприятий транспорта в 2018 г. будут обеспечены в полном объеме, заверил А. Афанасьев.