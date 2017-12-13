Фото ГАИ Минска

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсовый автобус и легковушка столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня на пересечении улиц Громова и Есенина. Столкнулись Volvo и автобус 96-го маршрута. В ДТП пострадала водитель легковушки и пассажир автобуса. ГАИ устанавливает обстоятельства аварии.-0-

Фото ГАИ Минска