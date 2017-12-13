Тонкости выбора окон для дачи



Вы давно присматриваете окна для дачи , замена которых станет первым этапом ремонта? Чтобы подобрать приемлемый вариант окон, необходимо определить, для чего служит домик на вашем дачном участке.

Летний домик



Если ваша дача используется только в летнее время, устанавливать там дорогие 5-камерные профили не имеет смысла. Для комфортного проживания достаточно будет установить 3-камерные стеклопакеты, монтажная ширина которых составляет 60 мм. Эти недорогие конструкции выполнены из цельной армированной стали, что обеспечивает профилям прочность и надежность.

Однако довольно часто дачные домики обставляют добротной мебелью, устанавливают бытовую технику, которые остаются там на зиму. В таких случаях целесообразнее всего установить комплект из утепленного 5-камерного профиля шириной 73 мм и 1-камерного стеклопакета. Такая конструкция отличается противовзломностью, шумоизоляцией, энергосбережением. Независимо от количества камер профиля, окна для дачи необходимо оснастить качественной фурнитурой. Не следует экономить, выбирая дешевую комплектацию. Веди элементы фурнитуры, кроме того, что они являются частью дизайна, выполняют главную функцию — надежного барьера на пути злоумышленников. Как показывает практика, довольно часто проникновение в помещение происходит посредством взлома окон, чтобы не привлекать внимание звоном разбитых стекол.

Благодаря внутренним приливам в профилях известных марок, а также специальным возможностям фурнитуры, проникновение во внутрь помещения через окно практически осуществить очень сложно. Для взлома оконной рамы необходимо приложить много времени и усилий.

Поэтому ПВХ-окна для дачи желательно выбирать с качественной фурнитурой, пусть даже и в недорогой комплектации.

Всесезонная дача





Для загородного жилья, которое служит местом постоянного проживания круглый год, подобрать окна следует с более щепетильным подходом. Недорогие и экономичные модели для такого случая не подойдут.

Идеальным решением станет теплая энергосберегающая система, состоящая из 5-камерного профиля 73 мм шириной, на который можно смонтировать 2-камерную створку толщиной 43 мм. Прочная основа сможет выдержать вес створки.

Отдельно стоящий дом на дачном участке много тепловой энергии отдает наружу, поэтому необходимо усилить энергосберегающие возможности строения. С этой задачей как нельзя лучше справляются окна ПВХ с энергосберегающими свойствами. Такой стеклопакет покрыт специальным средством, благодаря чему температура повышается на 5 градусов. Камеры профиля заполняются аргоном. Эти факторы дают системе возможность действовать по принципу термоса, а сберегая тепло в доме, соответственно, можно экономить расходы на электроэнергию и отопление.

Окна в Минске любой формы и комплектации, включая окна для дачи, вы найдете у компаний в каталоге TAM.BY. Специалисты организаций помогут вам с выбором подходящей модели, привезут и смонтируют конструкцию.