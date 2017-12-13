Внимание, розыск! СК ищет водителя, который в столичном дворе сбил мужчину и скрылся

В столичном дворе водитель сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.



Фото: ГКСЭ по Минску

По предварительным данным, 14 декабря, около 07.30, неустановленный автомобиль при движении задним ходом во дворе дома № 24 по улице Одинцова совершил наезд на 60-летнего мужчину. После ДТП транспортное средство под управлением неизвестного лица скрылось с места происшествия.

В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства, в том числе личность владельца автомобиля.

Следствие обращается с просьбой к очевидцам ДТП сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 017 389-54-53, 8 033 333-67-19, 017 389−55−55 или 102.