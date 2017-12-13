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Внимание, розыск! СК ищет водителя, который в столичном дворе сбил мужчину и скрылся
В столичном дворе водитель сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
По предварительным данным, 14 декабря, около 07.30, неустановленный автомобиль при движении задним ходом во дворе дома № 24 по улице Одинцова совершил наезд на 60-летнего мужчину. После ДТП транспортное средство под управлением неизвестного лица скрылось с места происшествия.
В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства, в том числе личность владельца автомобиля.
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Авария произошла утром 14 декабря во дворе дома №24 по лице Одинцова.
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