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Внимание, розыск! СК ищет водителя, который в столичном дворе сбил мужчину и скрылся

14.12.2017 12:46 — Разное | Tut.by  
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В столичном дворе водитель сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.


Фото: ГКСЭ по Минску

По предварительным данным, 14 декабря, около 07.30, неустановленный автомобиль при движении задним ходом во дворе дома № 24 по улице Одинцова совершил наезд на 60-летнего мужчину. После ДТП транспортное средство под управлением неизвестного лица скрылось с места происшествия.

В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства, в том числе личность владельца автомобиля.

Следствие обращается с просьбой к очевидцам ДТП сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 017 389-54-53, 8 033 333-67-19, 017 389−55−55 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла утром 14 декабря во дворе дома №24 по лице Одинцова.

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