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Египетская певица получила два года тюрьмы за то, что слишком эротично ела банан в клипе
Египетскую исполнительницу Шиму (настоящее имя — Шаймаа Ахмед) приговорили к двум годам тюремного заключения за клип «I Have Issues»,
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Певицу арестовали вместе с режиссером ролика Мохамедом Гамалем. 12 декабря египетский суд признал обоих подсудимых виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы: для Шимы — реального, а для Гамаля — условного. Кроме того, их обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч египетских фунтов (около 560 долларов).
«Я не могла представить себе, что дело примет такой оборот и что я подвергнусь таким массированным атакам со всех сторон», — говорила в суде Шима. Перед вынесением приговора она успела извиниться перед съемочной группой клипа за свою роль в видео.
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"За разжигание разврата". В Египте певицу арестовали за то, что она слишком эротично ела банан
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