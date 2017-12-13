Египетская певица получила два года тюрьмы за то, что слишком эротично ела банан в клипе

Египетскую исполнительницу Шиму (настоящее имя — Шаймаа Ахмед) приговорили к двум годам тюремного заключения за клип «I Have Issues», сообщает Би-би-си.





В ноябре AFISHA.TUT.BY писала о ранее неизвестной 25-летней Шиме, которую подозревали в «разжигании разврата». Египетская полиция арестовала ее за то, что она появилась в своем клипе в нижнем белье и слишком эротично ела банан и облизывала яблоко.

Певицу арестовали вместе с режиссером ролика Мохамедом Гамалем. 12 декабря египетский суд признал обоих подсудимых виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы: для Шимы — реального, а для Гамаля — условного. Кроме того, их обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч египетских фунтов (около 560 долларов).

«Я не могла представить себе, что дело примет такой оборот и что я подвергнусь таким массированным атакам со всех сторон», — говорила в суде Шима. Перед вынесением приговора она успела извиниться перед съемочной группой клипа за свою роль в видео.

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