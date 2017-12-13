|
Нацбанк пояснил, как подорожавшие коммуналка, проезд и крепкий алкоголь сказались на инфляции
Прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился с 5,3% в
— В ноябре годовые темпы роста потребительских цен снизились главным образом за счет замедления роста цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования, — отмечает регулятор. — В результате мер административного ценового регулирования (индексация тарифов на услуги ЖКХ, увеличение предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%, повышение тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте) годовой прирост регулируемых цен и тарифов ускорился с 8,6% в октябре до 8,9% в ноябре.
В Нацбанке отмечают, что цены на плодоовощную продукцию несколько замедлились: годовой прирост в ноябре составил 16,1% против 18,4% месяцем ранее.
— В целом на фоне динамики других ценовых индикаторов потребительского рынка в текущем году сезонные цены (на плодоовощную продукцию) демонстрируют значимый рост, — поясняет регулятор.
Напомним, Больше всего в ноябре
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился с 5,3% в октябре до 4,9% в ноябре, отмечают в Нацбанке.
|
Архив (Разное)
Комментарии