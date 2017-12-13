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Нацбанк пояснил, как подорожавшие коммуналка, проезд и крепкий алкоголь сказались на инфляции

14.12.2017 12:52 — Разное | Tut.by  
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Прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился с 5,3% в
октябре до 4,9% в ноябре, отмечают в Нацбанке. Относительно предыдущего месяца прирост потребительских цен составил 0,5%. Регулятор пояснил, как подорожание коммуналки и проезда в городском транспорте сказалось на инфляции.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В ноябре годовые темпы роста потребительских цен снизились главным образом за счет замедления роста цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования, — отмечает регулятор. — В результате мер административного ценового регулирования (индексация тарифов на услуги ЖКХ, увеличение предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%, повышение тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте) годовой прирост регулируемых цен и тарифов ускорился с 8,6% в октябре до 8,9% в ноябре.

В Нацбанке отмечают, что цены на плодоовощную продукцию несколько замедлились: годовой прирост в ноябре составил 16,1% против 18,4% месяцем ранее.

— В целом на фоне динамики других ценовых индикаторов потребительского рынка в текущем году сезонные цены (на плодоовощную продукцию) демонстрируют значимый рост, — поясняет регулятор.

Напомним, Больше всего в ноябре подорожали платные услуги — на 0,8%. Продовольственные товары в ноябре подорожали на 0,5%, а непродовольственные — на 0,1%.

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Теги: Минск
 
 
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Прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился с 5,3% в октябре до 4,9% в ноябре, отмечают в Нацбанке.

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