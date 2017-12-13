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Таможня показала обыск ехавшего с марихуаной в Беларусь украинца

14.12.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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При прохождении таможенного досмотра в пункте пропуска "Каменный Лог" 38-летний мужчина заявил, что у него нет при себе товаров, запрещенных к провозу. Однако в его ручной клади было обнаружено растительное вещество, похожее на марихуану, рассказали Sputnik в Гродненской региональной таможне.

Таможня показала обыск ехавшего с марихуаной в Беларусь украинца
© Pixabay
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Находка была отправлена на экспертизу, которая показала, что высушенное и измельченное вещество на самом деле является марихуаной. В таможне отметили, что часть вещества находилась в полимерном пакете, а часть – завернута в бумагу.

Мужчина был задержан, он находится в ИВС. В отношении украинца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Гражданин Украины, у которого был обнаружен пакет с марихуаной, был снят с автобуса Вильнюс – Киев. Смотрите на видео, как проходил обыск украинца.

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