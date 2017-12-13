Таможня показала обыск ехавшего с марихуаной в Беларусь украинца

При прохождении таможенного досмотра в пункте пропуска "Каменный Лог" 38-летний мужчина заявил, что у него нет при себе товаров, запрещенных к провозу. Однако в его ручной клади было обнаружено растительное вещество, похожее на марихуану, рассказали Sputnik в Гродненской региональной таможне.

Находка была отправлена на экспертизу, которая показала, что высушенное и измельченное вещество на самом деле является марихуаной. В таможне отметили, что часть вещества находилась в полимерном пакете, а часть – завернута в бумагу.

Мужчина был задержан, он находится в ИВС. В отношении украинца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси.

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