Проект бюджета Минска на 2018 год сформирован с дефицитом

Минска на 2018 год сформирован с дефицитом">

Минска на 2018 год сформирован с дефицитом">

Составлен проект бюджета Минска на 2018 г. Сумма расходов составила 4 млрд 467 млн рублей, а прогнозируемый доход - 4 млрд 291 млн рублей.

Наибольший объем средств направлен на здравоохранение (20,5 %) и образование (18,3 %). В сфере здравоохранения расходы на одного жителя Минска в 2018 г. составят 462 рубля 41 копейку.

Расходы на образование сформированы с учетом внедрения с 2018 г. нормативного финансирования учреждений общего среднего образования с ростом к уровню 2017 г. на 7,6 %.

Проектом бюджета предусмотрено выделение 9,2 млн рублей на оказание новой формы господдержки граждан при строительстве или реконструкции жилых помещений в виде субсидий на уплату части процентов и субсидий на погашение основного долга по кредитам, выдаваемым банками на строительство и реконструкцию жилья в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2017 г. № 240.

Предполагается, что объем бюджетного финансирования жилищно-коммунального хозяйства Минска в 2018 г. составит 375 млн рублей. Из них 372 млн — это финансирование в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Субсидии на возмещение части расходов по предоставлению жилищно-коммунальных услуг запланированы в объеме 32 млн рублей, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

План финансирования работ по текущему ремонту жилфонда увеличен на 38 % к уровню 2017 г. На капитальный ремонт жилфонда планируется направить 62 млн рублей, что позволит обновить 443 тыс. м2 площади.

На работы по благоустройству Минска направят 225 млн рублей. Расходы на содержание объектов зеленого хозяйства составят 38 млн рублей, объектов освещения города — 28 млн рублей. На текущее содержание придомовых территорий направят более 37 млн рублей, на проведение работ по капремонту и замене лифтов — около 9 млн рублей.