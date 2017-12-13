Гандболистки сборной России потерпели самое крупное поражение в истории

На женском чемпионате мира по гандболу в Германии определились все участники полуфиналов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Федерация гандбола России

Главной сенсацией четвертьфинальной стадии стало разгромное поражение олимпийских чемпионок Рио-2016 гандболисток сборной России от действующего чемпиона планеты команды Норвегии — 17:34.

Поражение с разницей в 17 мячей стало для российской сборной самым крупным за всю ее историю.

Предыдущий антирекорд — «минус 16», россиянки установили на ЧМ-2011 в Бразилии, уступив бразильянкам со счетом 20:36.

Теперь 15 декабря в полуфинале норвежские гандболистки встретятся с командой Нидерландов, которая в ¼ финала переиграла соперниц из Чехии — 30:26.

Два года назад на планетарном форуме в Дании сборная Норвегии победила голландок в решающем поединке за золото со счетом 31:23.

Во втором пятничном полуфинале нынешнего мирового первенства сыграют спортсменки Швеции и Франции. В четвертьфиналах шведки переиграли датчанок — 26:23, а француженки были сильнее черногорок — 25:22.

Черногорские гандболистки в борьбе за путевку в Германию одолели по сумме двух матчей сборную Беларуси — 33:26 (дома) и 23:25 (в гостях).

Победители полуфинальных встреч 17 декабря в Гамбурге сыграют за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзу мирового первенства.