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АБФФ назвала новую дату исполкома, который подведет итоги футбольного сезона

14.12.2017 13:07 — Разное | Tut.by  
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Пресс-служба Белорусской федерации футбола назвала новую дату заседания исполкома АБФФ, которое должно было пройти 8 декабря, но оказалось перенесено из-за того, что заинтересованные стороны в очередной раз решили оспорить решение исполкома АБФФ по скандальному «делу Веремко».

Теперь перенесенное заседание исполкома АБФФ назначено на 19 декабря, оно пройдет в Доме футбола и должно начаться в 14.00.

Повестка дня

1.  Об итогах национальных чемпионатов Республики Беларусь по футболу 2017 года среди мужских и женских команд.

2. Об утверждении номинаций и специальных призов для вручения на торжественной церемонии подведения итогов футбольного сезона 2017 года «Звездный мяч». Утверждение номинантов по итогам футбольного сезона 2017 года.

3. О проведении XIV Международного юношеского турнира по футболу на призы АБФФ и Мингорисполкома «Кубок Развития – 2018».

4. О функционировании системы лицензирования футбольных клубов АБФФ.

5. Об утверждении аудиторских организаций для проведения аудита футбольных клубов за 2017 год.

6. О внесении изменений и дополнений в Регламент АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов.

7. О внесении изменений в состав Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам.

8. Об утверждении Положения о Попечительском совете.

9. О формировании состава Попечительского совета.

Заседание будет закрытым для представителей средств массовой информации. По окончании работы на сайте abff.by будут опубликованы решения по всем вопросам.

Информация о дате и месте проведения церемонии закрытия сезона «Звездный мяч 2017» появится позднее.

 
 
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Пресс-служба федерации футбола назвала новую дату заседания исполкома АБФФ, которое должно было пройти 8 декабря, но оказалось перенесено.

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