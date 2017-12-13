АБФФ назвала новую дату исполкома, который подведет итоги футбольного сезона

Пресс-служба Белорусской федерации футбола назвала новую дату заседания исполкома АБФФ, которое должно было пройти 8 декабря, но оказалось перенесено из-за того, что заинтересованные стороны в очередной раз решили оспорить решение исполкома АБФФ по скандальному «делу Веремко» .

Теперь перенесенное заседание исполкома АБФФ назначено на 19 декабря, оно пройдет в Доме футбола и должно начаться в 14.00.

Повестка дня 1. Об итогах национальных чемпионатов Республики Беларусь по футболу 2017 года среди мужских и женских команд. 2. Об утверждении номинаций и специальных призов для вручения на торжественной церемонии подведения итогов футбольного сезона 2017 года «Звездный мяч». Утверждение номинантов по итогам футбольного сезона 2017 года. 3. О проведении XIV Международного юношеского турнира по футболу на призы АБФФ и Мингорисполкома «Кубок Развития – 2018». 4. О функционировании системы лицензирования футбольных клубов АБФФ. 5. Об утверждении аудиторских организаций для проведения аудита футбольных клубов за 2017 год. 6. О внесении изменений и дополнений в Регламент АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов. 7. О внесении изменений в состав Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам. 8. Об утверждении Положения о Попечительском совете. 9. О формировании состава Попечительского совета.

Заседание будет закрытым для представителей средств массовой информации. По окончании работы на сайте abff.by будут опубликованы решения по всем вопросам.

Информация о дате и месте проведения церемонии закрытия сезона «Звездный мяч 2017» появится позднее.