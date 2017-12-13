АБФФ назвала новую дату исполкома, который подведет итоги футбольного сезона

Пресс-служба Белорусской федерации футбола назвала новую дату заседания исполкома АБФФ, которое должно было пройти 8 декабря, но оказалось перенесено из-за того, что заинтересованные стороны в очередной раз решили оспорить решение исполкома АБФФ по скандальному «делу Веремко».
Теперь перенесенное заседание исполкома АБФФ назначено на 19 декабря, оно пройдет в Доме футбола и должно начаться в 14.00.
Повестка дня
1. Об итогах национальных чемпионатов Республики Беларусь по футболу 2017 года среди мужских и женских команд.
2. Об утверждении номинаций и специальных призов для вручения на торжественной церемонии подведения итогов футбольного сезона 2017 года «Звездный мяч». Утверждение номинантов по итогам футбольного сезона 2017 года.
3. О проведении XIV Международного юношеского турнира по футболу на призы АБФФ и Мингорисполкома «Кубок Развития – 2018».
4. О функционировании системы лицензирования футбольных клубов АБФФ.
5. Об утверждении аудиторских организаций для проведения аудита футбольных клубов за 2017 год.
6. О внесении изменений и дополнений в Регламент АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов.
7. О внесении изменений в состав Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам.
8. Об утверждении Положения о Попечительском совете.
9. О формировании состава Попечительского совета.
Заседание будет закрытым для представителей средств массовой информации. По окончании работы на сайте abff.by будут опубликованы решения по всем вопросам.
Информация о дате и месте проведения церемонии закрытия сезона «Звездный мяч 2017» появится позднее.
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