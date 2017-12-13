150 обманутых клиентов и 650 тысяч долларов ущерба. В Минске судят за автомошенничество партнеров по бизнесу

В суде Первомайского района столицы начался процесс над двумя бывшими партнерами по бизнесу: 28-летней Ольгой и 38-летним Владимиром. Они обещали клиентам привезти авто из России, свои обещания не выполняли, но ловко пускали пыль в глаза: роскошный офис в «Президент-Отеле», машина с личным водителем для клиентов, разговоры по душам и просьбы «еще немного подождать автомобиль». По делу проходят 90 пострадавших, общая сумма ущерба — более 650 тысяч долларов. Пострадавшие не верят, что «Ольга Игоревна могла их обмануть», даже увидев ее на скамье подсудимых.

«Своей вины не признают»





Сотрудничество Ольги и Владимира началось в 2015 году. До этого девушка работала самостоятельно. Белорусское ООО «Супрэмаси», которое она возглавляла, арендовало офис в «Президент-Отеле» — этот факт вызывал у клиентов доверие к фирме, «возле президента простые люди не селятся, значит, им можно доверять», — думали многие. Компания «Солидэ», которой руководил Владимир, находилась в России.

Согласно договорам-поручениям, заключаемым между ООО «Супрэмаси» и клиентами, фирма Ольги должна была подбирать в Беларуси заказчиков для поставки автомобилей из РФ, т.е., по сути, исполняла роль отдела продаж. А российская «Солидэ» должна была поставлять машины клиентам.

Реклама, размещенная в интернете, грамотный сайт с восторженными отзывами заказчиков положительно повлияли на имидж «Супрэмаси». Желающие купить авто в России заполнили офис белорусской компании-посредника. Часть клиентов «Супрэмаси» приезжали с периферии, среди них было много простых трудяг и пенсионеров.

Ольгу задержали в начале 2016 года. Тогда свою позицию AUTO.TUT.BY озвучил и ее российский партнер Владимир — мужчина утверждал, что не причастен к тому, что заказчики остались без авто. Владимира задержали к концу 2016 года.

— Уголовное дело заняло 60 томов. По отношению к девушке потерпевшими были признаны 90 клиентов фирмы, в числе которых два предприятия, еще 61 — по отношению к Владимиру. Ущерб, который причинили обвиняемые, оценивается более чем в 1 млн 300 тысяч рублей (около 650 тысяч долларов). Впрочем, в начале процесса обвиняемые своей вины не признали… — рассказала гособвинитель Екатерина Высоцкая.

Обоих подсудимых обвиняют по ч. 4 ст. 209 УК РБ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.



Подсудимые сидят на значительном расстоянии друг от друга, друг друга они стараются не замечать. Очень уставший мужчина и яркая молодая девушка. По ней не скажешь, что более полутора лет она находится в СИЗО

К слову, в 2015 году в отношении Ольги уже возбуждали уголовное дело: в тот раз мошенница действовала по похожей схеме, только машины привозила из Литвы.

«Она сказала: „Ждите“. И мы ждали»

По делу проходит 151 пострадавший. Они в течение полутора лет приносили деньги за несуществующие машины Ольге Игоревне. Именно так, а не иначе все потерпевшие называют подсудимую.





— Условия они очень хорошие предлагали — рассрочка на выгодных условиях. Я хотел купить Renault Sandero. Договорились с Ольгой Игоревной, что заплачу 15% предоплаты, еще 35% — после того как машина будет поставлена, через месяц. А оставшиеся 50% стоимости — в рассрочку на пять лет, — рассказал потерпевший Василий Павлович, который заключил договор с «Супрэмаси» в августе 2015 года.

Помимо этих сумм, заказчик должен был оплатить 3 млн неденоминированных рублей — за услуги «Супрэмаси».

— Три миллиона заплатил в офисе наличными по кассовому чеку. А 15% предоплаты — 92 850 российских рублей, нужно было перевести через банк на счет российской компании «Солидэ» — это поставщик автомобиля. Ольга Игоревна сказала, что это их партнер, поэтому никаких вопросов и подозрений у меня не возникло.

Для того чтобы Василий Павлович внес предоплату, Ольга даже выделила ему автомобиль с водителем — для поездки в банк. А после оплаты заказчика высадили возле метро.

Через месяц заказчик позвонил директору, которая уверила, что автомобиль скоро прибудет. Но машины не было ни в оговоренные сроки, ни позже.

— Она говорила, что какая-то задержка, это связано с законодательством РФ, потом с банком что-то связано. Просила подождать…

Более полугода клиент ожидал свою машину и не требовал возврата денег, а потом связь с Ольгой оборвалась — ее и телефоны фирмы перестали отвечать (в это время Ольгу уже задержала милиция. — Прим. AUTO.TUT.BY). Не было связи и с партнером — фирмой-поставщиком «Солидэ».

— Пытался связаться с ними и мирно решить вопрос. Потом заехал в офис — там пусто. Поэтому пошел в милицию и написал заявление. А через неделю пришло письмо из российской «Солидэ»: просили подтвердить готовность приобрести автомобиль. Я ничего не подтверждал…





Даже сейчас в суде потерпевшему кажется, что Ольга не имела намерений обмануть его, наоборот, предполагала исполнить свои обязательство по договору. Тем не менее он заявил, что в отношении него совершено мошенничество и он просит привлечь за это к ответственности ее и второго подсудимого. На вопрос о том, какую роль играл в этой истории второй обвиняемый Владимир, потерпевший лишь пожал плечами.

Описанная схема работы лежала и в основе других сделок, изменялись лишь размер предоплаты и сроки поставки. И исход у них был один — клиенты платили деньги, но автомобиль так и не получали. Хотя некоторым, особо настойчивым, заказчикам в связи с задержкой поставки авто Ольга предлагала машину на подмену — их она брала в аренду. Эти действия заставляли клиентов думать, что намерения у «Супрэмаси» серьезные, их «не кинут» и автомобиль все же привезут.





— Мне даже как-то жалко ее, — кивнул в сторону обвиняемой потерпевший из Витебска Алексей Федорович. — Все деньги должен отдавать подсудимый Владимир — это на его счет ушли деньги предоплаты. Хотя, конечно, при заключении договора его не было. И никто не спрашивал, что за фирма «Солидэ», которой мы перечисляем деньги, и кто такой этот «директор Владимир».

Кстати, Алексей Федорович — один из немногих, кто подавал гражданский иск в суд в отношении Ольги и ООО «Супрэмаси» о взыскании денег.

— Полгода прошло, как я заключил договор и перевел деньги за машину, — а ее все нет. Я предупреждал: верните деньги, а то подам в суд. Но так не хотелось мне до иска дело доводить.

Ольга приехала в Витебск только на третье заседание. Судья предложила истцу и ответчику выйти и попытаться договориться друг с другом.

— Мы с ней и кофе пили сидели, помните, Ольга Игоревна? — обратился потерпевший к обвиняемой. — Я спросил: на каких условиях будем заключать мировое соглашение? Она сказала, что выплатит мне деньги до конца 2016 года. А в тот же день ее задержала милиция, поэтому деньги я начал требовать с ее российского партнера Владимира. Письма ему писал, а он мне какие-то ответы ни о чем. А два раза прислал по 5 тысяч российских рублей — насмешка какая-то.

Эти слова возмутили подсудимого Владимира:

— Но вы же понимаете, что если по решению суда деньги должна вам выплачивать Ольга, то с меня их вы требовать не можете. Или вы хотите и с меня, и с нее деньги получить, в двойном размере?

— Ну юридически неграмотные мы, простые люди. Мне эти бумажки… Я в них ничего не понимаю, — махнул рукой потерпевший. — Я двадцать лет жил в Москве, мне Беларусь казалась кристально чистой страной, поэтому даже не думал, что такое здесь может случиться… — отметил потерпевший.





К слову, отметим, что каждому из пострадавших судья задавала один и тот же вопрос: «Действия, которые в отношении вас предприняли подсудимые, лежат в гражданско-правовой плоскости или уголовной?».

Удивительно, но люди не могли ответить на него с полной уверенностью. Все как один говорили лишь одно: «Мы не знаем, просто хотим вернуть свои деньги…».

В суде продолжают заслушивать потерпевших. Показания обвиняемых будут заслушаны после них.