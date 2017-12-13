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Проезд на общественном транспорте снова подорожает

14.12.2017 13:13 — Разное | БДГ  
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Стоимость проезда на общественном транспорте планируется увеличить с 1 июля 2018 года, при этом в наземном транспорте он вырастет до 65 копеек, в метро – до 70 копеек.

Об этом рассказал глава главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев, пишет БЕЛТА.

Он отметил, что в будущем году Минск приобретет 300 автобусов, 60 электробусов и состав метрополитена.

По словам Афанасьева, на финансирование транспортных услуг в 2018 году будет направлено свыше 230 млн рублей.

Порядка 42 млн уйдут на приобретение подвижного состава и исполнение обязательств по кредитам и лизинговым платежам по ранее заключенным договорам.

Последний раз стоимость проезда в столичном общественном транспорте поднималась 1 ноября. Были установлены следующие тарифы: талончик на одну поездку в наземном городском транспорте стоит 60 копеек, при покупке у водителя – 65 копеек. Жетон в метро подорожал до 65 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожал до 60 копеек, а в метро– — до 65 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов с 1 ноября вырос до 75 копеек.

Ранее в в Минской и Витебской областях цена на проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае увеличилась на 5 копеек. Стоимость поездки в скоростных маршрутках устанавливается в размере 50 копеек (было 45), а в маршрутном транспорте класса «экспресс» – 60 копеек (было 55).

Напомним, Афанасьев сообщил, что сегодня также сообщил о том, что бюджет Минска на 2018 год уже сформирован, и более 50% его пойдет на социальные нужды.

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость проезда на общественном транспорте планируется увеличить с 1 июля 2018 года, при этом в наземном транспорте он вырастет до 65 копеек, в метро – до 70 копеек.

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