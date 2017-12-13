Geely положила глаз на Mercedes: китайцы приобретут долю в Daimler?

Китайский производитель заинтересован в приобретении доли акций немецкого автогиганта Daimler.





Стоимость возможной сделки пока не определена, информирует ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV). С чем же связан интерес Geely к Daimler? Во-первых, это технологии немецкого концерна по выпуску батарей для электромобилей, а во-вторых, это СП по производству электромобилей в Ухане (провинция Хубэй). К слову, последний сценарий весьма вероятен, учитывая новое китайское законодательство, согласно которому рынок Поднебесной должен стать главным потребителем новых электромобилей. В 2018 году доля «зеленых» машин в Китае должна составить не менее 10% от всех проданных машин, в 2019 году — уже 12% и т.д.

Тем не менее, пока сделка Geely с Daimler все же представляется сомнительной — в конце ноября агентство Reuters сообщало о том, что немцы отклонили предложение китайцев о приобретении от 3% до 5% акций концерна на сумму около 4 миллиардов евро.