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Geely положила глаз на Mercedes: китайцы приобретут долю в Daimler?

14.12.2017 13:24 — Разное | Tut.by  
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Китайский производитель заинтересован в приобретении доли акций немецкого автогиганта Daimler.


Стоимость возможной сделки пока не определена, информирует ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV). С чем же связан интерес Geely к Daimler? Во-первых, это технологии немецкого концерна по выпуску батарей для электромобилей, а во-вторых, это СП по производству электромобилей в Ухане (провинция Хубэй). К слову, последний сценарий весьма вероятен, учитывая новое китайское законодательство, согласно которому рынок Поднебесной должен стать главным потребителем новых электромобилей. В 2018 году доля «зеленых» машин в Китае должна составить не менее 10% от всех проданных машин, в 2019 году — уже 12% и т.д.

Тем не менее, пока сделка Geely с Daimler все же представляется сомнительной — в конце ноября агентство Reuters сообщало о том, что немцы отклонили предложение китайцев о приобретении от 3% до 5% акций концерна на сумму около 4 миллиардов евро.

 
 
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Китайский производитель заинтересован в приобретении доли акций немецкого автогиганта Daimler.

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