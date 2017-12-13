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Geely положила глаз на Mercedes: китайцы приобретут долю в Daimler?
Китайский производитель заинтересован в приобретении доли акций немецкого автогиганта Daimler.
Стоимость возможной сделки пока не определена, информирует
Тем не менее, пока сделка Geely с Daimler все же представляется сомнительной — в конце ноября агентство
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Китайский производитель заинтересован в приобретении доли акций немецкого автогиганта Daimler.
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