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Депутаты приняли законопроект о либерализации административной ответственности в сфере бизнеса
14.12.2017 13:30 — Разное | Ежедневник
Палата представителей 14 декабря приняли во втором чтении поправки в Кодекс об административных нарушениях. Главной задачей нововведений является либерализация административной ответственности в экономической сфере.
Законопроект носит системный характер, затрагивает широкий спектр вопросов ответственности в различных областях и ориентирован на совершенствование административного законодательства с учетом правоприменительной практики и реального положения дел в обществе. Его ключевые положения связаны с либерализацией административной ответственности в экономической сфере.
Одной из значимых изменений норм документа является сокращение статей в КоАП о конфискации имущества, сообщила пресс-служба Палаты представителей.
Штрафы для предпринимателей-нарушителей снижены, в соответствии с законопроектом, по 45 статьям. Так же в отношении нарушителей будет шире применяться санкция в форме предупреждения.
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Палата представителей 14 декабря приняли во втором чтении поправки в Кодекс об административных нарушениях. Главной задачей нововведений является либерализация...
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