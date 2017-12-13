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Депутаты приняли законопроект о либерализации административной ответственности в сфере бизнеса

14.12.2017 13:30 — Разное | Ежедневник  
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Депутаты приняли законопроект о либерализации административной ответственности в сфере бизнеса

Палата представителей 14 декабря приняли во втором чтении поправки в Кодекс об административных нарушениях. Главной задачей нововведений является либерализация административной ответственности в экономической сфере.

Законопроект носит системный характер, затрагивает широкий спектр вопросов ответственности в различных областях и ориентирован на совершенствование административного законодательства с учетом правоприменительной практики и реального положения дел в обществе. Его ключевые положения связаны с либерализацией административной ответственности в экономической сфере.

Одной из значимых изменений норм документа является сокращение статей в КоАП о конфискации имущества, сообщила пресс-служба Палаты представителей.

Как сообщил Адрей Наумович, законопроектом предусматривается снижение размера штрафов для бизнесменов, нарушивших законодательство.

Штрафы для предпринимателей-нарушителей снижены, в соответствии с законопроектом, по 45 статьям. Так же в отношении нарушителей будет шире применяться санкция в форме предупреждения.

 
 
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Палата представителей 14 декабря приняли во втором чтении поправки в Кодекс об административных нарушениях. Главной задачей нововведений является либерализация...

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