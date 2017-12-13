Шнуров зарегистрировался в Telegram и написал про Бузову

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Бессменный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров завел аккаунт в Telegram и опубликовал в нем разбор трека Ольги Бузовой "Мало половин".

Музыкант буквально построчно проанализировал слова из песни и нашел глубокий заложенный смысл, подчеркнув, что Бузова олицетворяет, представляет и озвучивает Россию сегодня.

"Не подлежит никакому сомнению тот факт, что саундтреком уходящего года стала песня "Мало половин", исполненная Ольгой Бузовой. В этой, как может показаться, простенькой и сугубо личной истории я заметил описание нового политического курса России" – написал Шнуров в посте.

Сама Ольга Бузова до сих пор никак не отреагировала на произошедшее. Накануне певица отметила в Instagram Stories, что клип на песню "Мало половин" достиг на YouTube отметки в 20 миллионов просмотров.

На Telegram-аккаунт Шнура уже подписались более 40 тысяч человек. К слову, за его профилем в Instagram следят почти три миллиона фолловеров.