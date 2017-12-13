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Насильника дочерей и падчерицы приговорили к 20 годам колонии

14.12.2017 13:54 — Разное | БДГ  
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К 20 годам колонии усиленного режима приговорен 40-летний минчанин, насиловавший собственных дочерей и падчерицу.

О решении суда Фрунзенского района Минска сообщила на своей страничке в Фейсбук официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Она отметила, что расследование было проведено в краткие сроки даже с учетом огромного объема по уголовному делу.

По данным Гончаровой, подсудимый неоднократно, в течение нескольких лет, совершал противоправные действия в отношении своих несовершеннолетних дочерей и падчерицы, достигшей совершеннолетия. Она подвергнута насилию несколькими годами ранее.

Мать девочек даже не предполагала о происходящем в их семье, а отец просил ничего не рассказывать, говоря, что это «их секрет».

«Если анализировать обстоятельства, тол получается: с виду типичная многодетная семья, нигде не состоявшая в качестве «неблагополучной», в которой дети пострадали от сексуального насилия – такие истории, к сожалению, не единичны», – пишет Гончарова.

Допросы девочек происходили с участием психолога, педагога и их матери.

По результатам комплексных экспертиз в отношении потерпевших и обвиняемого было доказано совершение преступления – изнасилования заведомо малолетних (ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь), насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, в том числе по признаку повторности (ч. 2,3 ст. 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Было доказано, что мужчина психически здоров и мог отвечать за свои действия.

 
Теги: Минск
 
 
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К 20 годам колонии усиленного режима приговорен 40-летний минчанин, насиловавший собственных дочерей и падчерицу.

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