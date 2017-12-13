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Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец

14.12.2017 13:55 — Разное | Ежедневник  
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Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец

В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что намерен идти на президентские выборы в 2018 году самовыдвиженцем.

"Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, как бы они ни были организованы в стране — партии, общественные организации, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют. Я очень на это, разумеется, рассчитываю", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как он намерен идти на выборы, сообщили РИА Новости.

"И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан", — добавил Путин.

Президент не ответил на вопрос, кто будет назначен начальником его предвыборного штаба. «Окончательного решения нет», — сказал Путин. По его словам, пока что в администрации президента не могут прийти «к единому решению».

Несмотря на то что должность начальника штаба «техническая, конечно», Путин сообщил, что «хотел бы, чтобы это были люди авторитетные, известные в стране и которые искреннее поддерживают политику страны».

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов от имении всей партии поддержал решение президента. "Будем поддерживать всячески, помогать во всем", — сказал он.

Позднее в ЦИК заявили, что Путину нужно будет собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч.

 
 
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В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что намерен идти на президентские выборы в 2018 году самовыдвиженцем.

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