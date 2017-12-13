ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От "Луч" до "Минскремстрой". Какие предприятия будут искать кадры на мини-ярмарках вакансий

14.12.2017 14:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Столичные службы занятости анонсировали очередные мини-ярмарки вакансий. Наниматели будут набирать кадры на протяжении трех дней — с 19 по 21 декабря. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, 19 декабря в отделе обслуживания граждан № 2 (пр-т Любимова, 14) с 10.00 до 12.00 пройдет мини-ярмарка вакансий. В ней примут участие представители ЗАО «СМУ № 7 г. Лида» Минский филиал, МО ОАО «Луч» — управляющая компания холдинга «Обувь — «Луч».

На следующий день — 20 декабря -в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Колоса, 69) с 10.00 до 12.00 будут набирать кадры представители ГУО «Санаторный ясли-сад № 366 г. Минска», Строительного управления № 66 ОАО «Стройтрест № 7», строительно-монтажного управления «Белэнергомонтаж» филиала РУП «Белэнергострой», филиала «Сантехгазмонтаж» ОАО «Минскремстрой».

А 21 декабря в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) набирать персонал будут с 10.00 до 12.00 представители госучреждения «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов», ремонтно-строительного филиала Октябрьского р-на Минска ОАО «Минскремстрой».

Напомним, на начало декабря в столичных центрах занятости было 12 575 вакансий. При этом большинство из них — по рабочим специальностям (7320), сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря в столице составил 0,2% от экономически активного населения. Средний размер пособия по безработице составил 24,87 рубля.

Читайте также
Гид по рыбным ярмаркам. Где в предстоящие выходные будут продавать дешевую рыбу
Прогноз неутешителен. Что будет с благосостоянием белорусов в 2018 году?
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 19 по 21 декабря в Минске пройдут очередные мини-ярмарки вакансий.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика