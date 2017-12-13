Столичные службы занятости анонсировали очередные мини-ярмарки вакансий. Наниматели будут набирать кадры на протяжении трех дней — с 19 по 21 декабря. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, 19 декабря в отделе обслуживания граждан № 2 (пр-т Любимова, 14) с 10.00 до 12.00 пройдет мини-ярмарка вакансий. В ней примут участие представители ЗАО «СМУ № 7 г. Лида» Минский филиал, МО ОАО «Луч» — управляющая компания холдинга «Обувь — «Луч».

На следующий день — 20 декабря -в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Колоса, 69) с 10.00 до 12.00 будут набирать кадры представители ГУО «Санаторный ясли-сад № 366 г. Минска», Строительного управления № 66 ОАО «Стройтрест № 7», строительно-монтажного управления «Белэнергомонтаж» филиала РУП «Белэнергострой», филиала «Сантехгазмонтаж» ОАО «Минскремстрой».

А 21 декабря в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) набирать персонал будут с 10.00 до 12.00 представители госучреждения «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов», ремонтно-строительного филиала Октябрьского р-на Минска ОАО «Минскремстрой».

Напомним, на начало декабря в столичных центрах занятости было 12 575 вакансий. При этом большинство из них — по рабочим специальностям (7320), сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря в столице составил 0,2% от экономически активного населения. Средний размер пособия по безработице составил 24,87 рубля.