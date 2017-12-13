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Проект республиканского бюджета на 2018 год внесен в парламент

14.12.2017 14:46 — Разное | Ежедневник  
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Проект республиканского бюджета на 2018 год внесен в парламент

Пакет бюджетных документов будет рассмотрен в первом чтении 18 декабря. Об этом сообщил спикер Владимир Андрейченко на заседании Палаты представителей.

В пакет документов, помимо самого бюджета, входят поправки в некоторые законы по вопросам налогообложения, проекты формирования государственных внебюджетных фондов - ФСЗН, гражданской авиации и департамента исполнения наказаний МВД.

По словам Владимира Андрейченко, следующее заседание Палаты представителей планируется провести 18 декабря. Бюджетный пакет будет рассмотрен в первом чтении.

Как сообщалось, в качестве основных параметров для расчета проекта бюджета на 2018 год принят консервативный сценарий внешних условий, при котором темп роста ВВП Беларуси - 101,2%, среднегодовые параметры: инфляция - 107,4%, ставка рефинансирования - 11% годовых, цена на нефть - 43 доллара за баррель, курс доллара - 2,038 белорусских рублей и 62,3 российского рубля.

Объем доходов республиканского бюджета прогнозируется в сумме 20,5 млрд белорусских рублей, или 107,5-107,8% к оценке доходов 2017 года. Расходы запланированы в сумме 19,8 млрд белорусских рублей, что составляет около 107% к оценке 2017 года.

Профицит республиканского бюджета сформирован в сумме 718,3 млн белорусских рублей (0,64% ВВП) и будет направлен на погашение части государственного долга, сообщила БЕЛТА.

Приоритетными задачами при формировании проекта бюджета являются своевременные и в полном объеме выплаты по внешним государственным обязательствам без наращивания долга, а также обеспечение в полном объеме всех расходов по социальным выплатам и заработной плате в бюджетном секторе и сфере государственного управления, сохранение не ниже 2017 года государственной поддержки экспорта товаров белорусского производства.
 

 
 
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Пакет бюджетных документов будет рассмотрен в первом чтении 18 декабря. Об этом сообщил спикер Владимир Андрейченко на заседании Палаты представителей.

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