ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь стала ближе к вступлению в ВТО

14.12.2017 14:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь стала ближе к вступлению в ВТО

Идею вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию на конференции в Буэнос-Айресе поддержали ряд государств. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

13 декабря 2017 г. завершился визит в г.Буэнос-Айрес (Аргентина) делегации Беларуси во главе с Первым заместителем Министра иностранных дел Андреем Евдоченко для участия в 11-й Министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО).

Белорусская делегация, в состав которой вошли Первый заместитель Министра экономики Дмитрий Крутой и заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина, провела ряд встреч и переговоров с членами ВТО, включая Канаду, Евросоюз, США, Бразилию, Швейцарию, Китай, Аргентину и Украину.

Были подписаны протоколы о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров с Сальвадором и Гватемалой.

Общее число подписанных протоколов достигло 16, из которых 6 было подписано в текущем году. Удалось достигнуть принципиального согласия о завершении переговоров с Китайским Тайбэем, процедура подписания протокола с ним намечена на январь 2018 года.

С рядом членов ВТО сближены позиции по вопросам переговорного процесса, что в ближайшие месяцы позволит выйти на двусторонние итоговые договоренности по доступу на рынки товаров и услуг.

В рамках координации позиций государств-членов Евразийского экономического союза в отношении ВТО проведена встреча с российской делегацией во главе с Министром экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным.

Андрей Евдоченко выступил на пленарной сессии Министерской конференции с обращением к членам ВТО. В ходе выступления глава белорусской делегации подтвердил стремление Беларуси стать полноправным членом Организации и проинформировал о предпринимаемых Правительством шагах в этом направлении. В поддержку членства Беларуси в ВТО с высокой трибуны конференции выступили главы ряда делегаций, включая Россию, Молдову, Вьетнам.

Члены белорусской делегации приняли участие в бизнес-форуме, который был организован в рамках конференции, и тематических дискуссиях по вопросам развития микро-, малого и среднего бизнеса, торговли в сельском хозяйстве, упрощения процедур торговли и содействия инвестициям, сообщила пресс-служба МИД.

Состоялась встреча белорусской делегации с заместителем Генерального директора ВТО Аланом Вулффом и представителями Секретариата организации, в ходе которой определены дальнейшие шаги в рамках переговорного процесса по присоединению Республики Беларусь к ВТО, а также возможные сроки проведения очередного раунда многосторонних переговоров в г.Женеве.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идею вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию на конференции в Буэнос-Айресе поддержали ряд государств. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Дмитрий...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
От "Луч" до "Минскремстрой". Какие предприятия будут искать кадры на мини-ярмарках вакансий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика