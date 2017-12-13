Беларусь стала ближе к вступлению в ВТО





Идею вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию на конференции в Буэнос-Айресе поддержали ряд государств. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

13 декабря 2017 г. завершился визит в г.Буэнос-Айрес (Аргентина) делегации Беларуси во главе с Первым заместителем Министра иностранных дел Андреем Евдоченко для участия в 11-й Министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО).

Белорусская делегация, в состав которой вошли Первый заместитель Министра экономики Дмитрий Крутой и заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина, провела ряд встреч и переговоров с членами ВТО, включая Канаду, Евросоюз, США, Бразилию, Швейцарию, Китай, Аргентину и Украину.

Были подписаны протоколы о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров с Сальвадором и Гватемалой.

Общее число подписанных протоколов достигло 16, из которых 6 было подписано в текущем году. Удалось достигнуть принципиального согласия о завершении переговоров с Китайским Тайбэем, процедура подписания протокола с ним намечена на январь 2018 года.

С рядом членов ВТО сближены позиции по вопросам переговорного процесса, что в ближайшие месяцы позволит выйти на двусторонние итоговые договоренности по доступу на рынки товаров и услуг.

В рамках координации позиций государств-членов Евразийского экономического союза в отношении ВТО проведена встреча с российской делегацией во главе с Министром экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным.

Андрей Евдоченко выступил на пленарной сессии Министерской конференции с обращением к членам ВТО. В ходе выступления глава белорусской делегации подтвердил стремление Беларуси стать полноправным членом Организации и проинформировал о предпринимаемых Правительством шагах в этом направлении. В поддержку членства Беларуси в ВТО с высокой трибуны конференции выступили главы ряда делегаций, включая Россию, Молдову, Вьетнам.

Члены белорусской делегации приняли участие в бизнес-форуме, который был организован в рамках конференции, и тематических дискуссиях по вопросам развития микро-, малого и среднего бизнеса, торговли в сельском хозяйстве, упрощения процедур торговли и содействия инвестициям, сообщила пресс-служба МИД.

Состоялась встреча белорусской делегации с заместителем Генерального директора ВТО Аланом Вулффом и представителями Секретариата организации, в ходе которой определены дальнейшие шаги в рамках переговорного процесса по присоединению Республики Беларусь к ВТО, а также возможные сроки проведения очередного раунда многосторонних переговоров в г.Женеве.