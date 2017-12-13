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"Почувствовал себя лишним". История Толика, который справился с депрессией

14.12.2017 14:40 — Разное | Tut.by  
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«Меня зовут Толик. Отчество не обязательно», — представляется Анатолий Андреев из поселка Богушевск в Витебской области. Из-за туберкулеза позвоночника он оказался в депрессии, «почувствовал себя лишним». Анатолий Андреев стал одним из героев выставки «Вместе к здоровью!»: проекта о простых жителях небольших городов и деревень Беларуси, которые однажды приняли решение изменить свою жизнь.

— Я всегда был активным, много работал… Но туберкулез позвоночника, инвалидность и частичная потеря трудоспособности изменили мою жизнь, — признается Анатолий. — Круг общения сильно сузился. Кругом кипела жизнь, все что-то делали, а мне запретили любые нагрузки, я сидел дома и не мог никому помочь. Чувствовал себя ненужным и бессильным.

После того как Анатолия перевели со второй группы инвалидности на третью, появилась надежда на улучшение. В то же время он познакомился с участниками инициативной группы по здоровому образу жизни «БАКС». «Будем активными, красивыми, стройными», — расшифровывают они.

— Группа тогда только начинала свою деятельность в поселке, искали единомышленников. Когда я увидел этих горящих идеями здорового образа жизни людей, мне захотелось быть с ними. Я стал участвовать во всех мероприятиях группы, в разработке веломаршрутов, взял на себя ремонт велосипедов. И в апреле 2017-го с меня сняли группу инвалидности. У меня крылья выросли! Один в нашем мире ты никогда не останешься, всегда найдется человек, группа людей, которые тебе помогут, — уверен теперь Анатолий.

Благодаря инициативной группе в Богушевске созданы пешеходные и велосипедные маршруты, работает бесплатный прокат велосипедов и палок для скандинавской ходьбы.

Выставка «Вместе к здоровью!» подготовлена в рамках совместного проекта Белорусского Общества Красного Креста и Швейцарского Красного Креста «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни». В сообществах Витебской, Гродненской и Могилевской областей созданы и развиваются 14 инициативных волонтерских групп по ЗОЖ, которые объединяют свыше 470 человек разного возраста, пола и статуса.

Титульное фото: Евгений Отцецкий

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Теги: Минск
 
 
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"Меня зовут Толик. Отчество не обязательно", - представляется Анатолий Андреев из поселка Богушевск в Витебской области. Из-за туберкулеза позвоночника он оказался...

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