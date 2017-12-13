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Где и почему запрещен Uber и где сервис смог вернуться на рынок. Инфографика
Появившийся два года назад в Минске
В Беларуси, в большинстве стран Евросоюза, России, Южной Америке, Индии и сопредельных ей государствах, а также в некоторых странах Африки сервис работает и активно развивается. Мало того, любое упоминание, связанное с Uber, неизменно вызывает общественный интерес и массу откликов.
После
Страны, где Uber работал, но позже был вынужден уйти
Именно либеральные тарифы часто становятся причиной недовольства многих официальных таксомоторных компаний и уже приводили к забастовкам как
Болгария
Деятельность Uber запрещена решением верховного суда Болгарии с октября 2015 года. Власти заявили, что только зарегистрированные перевозчики могут предоставлять услуги такси.
Венгрия
В результате давления традиционных служб такси в июле 2016 года правительство Венгрии запретило работу «нелегальных диспетчерских служб», которые работают через интернет. Деятельность Uber в стране стала незаконной.
Китай
В Китае сервис столкнулся со множеством проблем: местные конкуренты, неясные правовые механизмы и сформировавшиеся группы такси не давали сервису укорениться. Доходило до того, что в некоторых городах полиция оштрафовала водителей и
При этом Uber настолько покорил сердца пользователей низкими тарифами, что в честь него даже придумали песню в стиле рэп. Песню тоже запретили.
После этапа ожесточенной конкуренции в августе 2016 года бизнес Uber в Китае выкупил его главный конкурент на этом рынке — местная компания «Диди Чусин» (Didi Chuxing).
Дания
В апреле 2017 года правительство Дании приняло новые правила перевозок. Одним из обязательных требований стало наличие в машине счетчика. Uber проработал в стране три года и вынужден был уйти.
Страны, где Uber работает, но испытывает проблемы в некоторых регионах
В некоторых странах компания успела частично решить проблемные вопросы и урегулировать свою деятельность.
Канада
Uber запрещен в Ванкувере, но работает на остальной территории страны. В данный момент власти хотят отрегулировать законодательство и разрешить сервис в городе.
Австралия
Власти Северной территории Австралии запретили Uber в феврале 2016 года. На остальной территории страны сервис работает без проблем.
Испания
Uber был полностью запрещен в Испании в декабре 2014 года в результате массовых протестов водителей обычных такси. Компания вернулась в Мадрид в марте 2016-го, количество ее машин в городе ограничено количеством лицензий, которые выдают власти. На данный момент сервис доступен только в столице, на остальной территории страны он не работает.
Великобритания
В сентябре 2017 года власти Лондона не продлили Uber лицензию на работу. Они заявили, что компания не соответствует требованиям, которые они предъявляют к службам такси. Uber обратился в суд, и пока идет процесс, продолжает работать. На остальной территории страны у сервиса нет таких проблем.
Страны, где Uber был запрещен, но смог решить проблемы и вернуться
К слову, компания довольно настойчиво решает возникающие правовые вопросы. И в некоторых странах к неудовольствию местных таксистов смог вернуться, решив все свои проблемы.
США
В сентябре 2015 года власти Аляски заявили, что Uber неправильно зарегистрировал своих водителей как независимых подрядчиков, а не как наемных сотрудников. Компании пришлось заплатить штраф и покинуть рынок штата. В июне 2017-го власти разрешили работу сервисов, подобных Uber, и компания вернулась.
Uber ушел из города Остин в Техасе в мае 2016 года. Это случилось после того, как власти решили, что на водителей сервиса должны распространяться те же требования, что и на водителей обычных такси. Работодатели должны были собирать полную информацию о каждом таксисте, включая отпечатки пальцев. Через год, в мае 2017-го, законодательство смягчили и Uber вернулся.
Тайвань
В феврале 2017 года власти приняли решение сильно увеличить штрафы для водителей без лицензий. Uber пришлось приостановить свою деятельность. В результате переговоров с властями компании разрешили возобновить работу с апреля 2017-го.
Италия
В апреле 2017 года власти обвинили Uber в нечестной конкуренции и наложили ограничения на его работу. Компания обжаловала это решение, и в мае 2017-го все ограничения были сняты.
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