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Где и почему запрещен Uber и где сервис смог вернуться на рынок. Инфографика

14.12.2017 15:03 — Разное | Tut.by  
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Появившийся два года назад в Минске новый сервис по перевозке пассажиров Uber стал для белорусов настоящей революцией: таксисты бастовали, традиционные службы негодовали, пассажиры радовались удобству и голосовали рублем. Спустя два года страсти по Uber немного стихли, а забастовки и возмущения не привели к запрету существования этого сервиса. Чего не скажешь о других странах, где сервис вообще перестал существовать или имеет проблемы.


В Беларуси, в большинстве стран Евросоюза, России, Южной Америке, Индии и сопредельных ей государствах, а также в некоторых странах Африки сервис работает и активно развивается. Мало того, любое упоминание, связанное с Uber, неизменно вызывает общественный интерес и массу откликов.

После прихода сервиса в Беларусь многие игроки рынка зашевелились, например, обзавелись мобильными приложениями, немного обновили автопарки. Да и значительную роль в сдерживании тарифов на перевозки новый сервис все же сыграл. Стоимость километра многие традиционные диспетчерские службы не поднимали уже несколько лет в борьбе за клиентов.


 

Страны, где Uber работал, но позже был вынужден уйти

Именно либеральные тарифы часто становятся причиной недовольства многих официальных таксомоторных компаний и уже приводили к забастовкам как европейских, так и российских таксистов. Перед приходом сервиса в Беларусь многие высказывали опасения, что это может привести к увеличению числа таксистов-нелегалов. Ведь для осуществления деятельности достаточно просто зарегистрироваться на сайте Uber. Не была ясна позиция сервиса в правовом поле той или иной страны, зачастую сервис быстро решил проблемы, но в этих странах противодействие привело к блокировке сервиса на территории государства.

Болгария

Деятельность Uber запрещена решением верховного суда Болгарии с октября 2015 года. Власти заявили, что только зарегистрированные перевозчики могут предоставлять услуги такси.

Венгрия

В результате давления традиционных служб такси в июле 2016 года правительство Венгрии запретило работу «нелегальных диспетчерских служб», которые работают через интернет. Деятельность Uber в стране стала незаконной.

Китай

В Китае сервис столкнулся со множеством проблем: местные конкуренты, неясные правовые механизмы и сформировавшиеся группы такси не давали сервису укорениться. Доходило до того, что в некоторых городах полиция оштрафовала водителей и провела облаву в офисах Uber.

При этом Uber настолько покорил сердца пользователей низкими тарифами, что в честь него даже придумали песню в стиле рэп. Песню тоже запретили.

После этапа ожесточенной конкуренции в августе 2016 года бизнес Uber в Китае выкупил его главный конкурент на этом рынке — местная компания «Диди Чусин» (Didi Chuxing).

Дания

В апреле 2017 года правительство Дании приняло новые правила перевозок. Одним из обязательных требований стало наличие в машине счетчика. Uber проработал в стране три года и вынужден был уйти.

Страны, где Uber работает, но испытывает проблемы в некоторых регионах

В некоторых странах компания успела частично решить проблемные вопросы и урегулировать свою деятельность.

Канада

Uber запрещен в Ванкувере, но работает на остальной территории страны. В данный момент власти хотят отрегулировать законодательство и разрешить сервис в городе.

Австралия

Власти Северной территории Австралии запретили Uber в феврале 2016 года. На остальной территории страны сервис работает без проблем.

Испания

Uber был полностью запрещен в Испании в декабре 2014 года в результате массовых протестов водителей обычных такси. Компания вернулась в Мадрид в марте 2016-го, количество ее машин в городе ограничено количеством лицензий, которые выдают власти. На данный момент сервис доступен только в столице, на остальной территории страны он не работает.

Великобритания

В сентябре 2017 года власти Лондона не продлили Uber лицензию на работу. Они заявили, что компания не соответствует требованиям, которые они предъявляют к службам такси. Uber обратился в суд, и пока идет процесс, продолжает работать. На остальной территории страны у сервиса нет таких проблем.

Страны, где Uber был запрещен, но смог решить проблемы и вернуться


К слову, компания довольно настойчиво решает возникающие правовые вопросы. И в некоторых странах к неудовольствию местных таксистов смог вернуться, решив все свои проблемы.

США

В сентябре 2015 года власти Аляски заявили, что Uber неправильно зарегистрировал своих водителей как независимых подрядчиков, а не как наемных сотрудников. Компании пришлось заплатить штраф и покинуть рынок штата. В июне 2017-го власти разрешили работу сервисов, подобных Uber, и компания вернулась.

Uber ушел из города Остин в Техасе в мае 2016 года. Это случилось после того, как власти решили, что на водителей сервиса должны распространяться те же требования, что и на водителей обычных такси. Работодатели должны были собирать полную информацию о каждом таксисте, включая отпечатки пальцев. Через год, в мае 2017-го, законодательство смягчили и Uber вернулся.

Тайвань

В феврале 2017 года власти приняли решение сильно увеличить штрафы для водителей без лицензий. Uber пришлось приостановить свою деятельность. В результате переговоров с властями компании разрешили возобновить работу с апреля 2017-го.

Италия

В апреле 2017 года власти обвинили Uber в нечестной конкуренции и наложили ограничения на его работу. Компания обжаловала это решение, и в мае 2017-го все ограничения были сняты.

 
Теги: Минск
 
 
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