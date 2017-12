Шестилетний мальчик за год заработал 11 миллионов долларов, снимая обзоры на игрушки

6-летний YouTube-блогер по имени Райан в этом году попал в топ-10 самых высокооплачиваемых видеоблогеров. Издание vc.ru перевело материал The Washington Post о «карьере» мальчика.



Изображение: Ryan ToysReview / youtube.com

Отвечая на вопрос о детях-знаменитостях своего времени, большинство людей, скорее всего, назовёт актеров, профессионалов своего дела. Кто-то вспомнит Мэри-Кейт и Эшли Олсен или Маколея Калкина, звезду фильма «Один дома». Кто-то — Джуди Гарленд или Ширли Темпл.

Но современные дети считают звёздами отнюдь не актёров, а YouTube-знаменитостей.

Сейчас одна из крупнейших звёзд YouTube — шестилетний мальчик по имени Райан, который играет с игрушками, гипнотизируя миллионы детей по всему земному шару.

Начиная с трех лет, Райана снимают его родители для канала на YouTube Ryan ToysReview . Он распаковывает и «обозревает» новые игрушки.

Фамилия Райана и его адрес хранятся в строгом секрете, и не без основания.

Райан стал мультимиллионером и вошел в список самых высокооплачиваемых YouTube-предпринимателей Forbes. Он занял восьмую строчку с доходом в 11 миллионов долларов, заработанных с июня 2016 года по июнь 2017 года (без вычета налогов).

Дети по всему миру часами смотрят его видео и даже подражают ему и заводят собственные каналы на YouTube. Для некоторых юных фанатов Райан — не просто какой-то мальчик из интернета, а настоящий друг.

Десять самых высокооплачиваемых YouTube-звезд в мире заработали в общей сложности 127 миллионов долларов — это на 80% больше, чем в прошлом году. По данным Forbes, такому скачку поспособствовал рост прибыли от рекламы на каналах из-за повышенных просмотров. Среди общего количества средств значится и солидная сумма от Ryan ToysReview.

История Райана началась с простого, непримечательного 15-минутного видео об игрушечной железной дороге от Lego Duplo.

По информации из профиля Райана на Verge, когда в марте 2015 года его семья начала записывать и публиковать видео, трехлетний малыш едва набирал несколько просмотров, не говоря уже о репостах. В своем первом видео он просто открывал коробку с Lego, соединял детали и играл с ними.

«Райан смотрел много каналов с обзорами игрушек — одними из его любимых были каналы EvanTubeHD и Hulyan Maya, потому что у них было много видео о „Паровозике Томасе“, а Райан с ума по нему сходил, — призналась его мать в интервью TubeFilter в прошлом году. — Однажды он спросил: „Почему у меня до сих пор нет канала на YouTube как у других ребят?“ И мы решили сделать это и пошли в магазин, чтобы купить первую игрушку. Кажется, это была железная дорога от Lego. Вот так всё и началось».

Вскоре мальчик начал играть не просто с одной игрушкой, но с двумя, а позже и с дюжиной одновременно. Спустя примерно четыре месяца на его канале произошел всплеск просмотров благодаря вирусному видео , в котором Райан обозревает сразу сотню игрушек.

Оно называется «100+ cars toys giant egg surprise opening Disney Pixar Lightning McQueen kids video Ryan ToysReview» («100+ игрушечных машинок распаковка гигантского яйца с сюрпризом Disney Pixar Молния Маккуин детское видео Ryan ToysReview»).

Ryan ToysReview набирал популярность. Просмотры начали расти вдвое каждый месяц. В январе 2016 года канал достиг миллиона подписчиков. Год спустя на Райана было подписано уже пять миллионов. Сейчас на его канале более десяти миллионов зрителей.

По данным TubeFilter в июне, Ryan ToysReview оставался самым просматриваемым YouTube-каналом в США в течение 40 недель подряд. В сентябре игрок NBA Кевин Дюрант появился в одном из видео Райана в качестве участника детского научного эксперимента.

Популярность Райана вполне закономерна. У него есть работа, о которой мечтает каждый ребенок — он распаковывает игрушки и играет с ними каждый день. Он улыбчив, не агрессивен и ведет себя как настоящий ребенок. Никакого сквернословия. Никакого стеба и поучений. Он — миниатюрная копия Мистера Роджерса, только без свитера и домашних тапочек.

В самом популярном видео на канале, опубликованном 13 апреля 2016 года, мама Райана снимает, как он бегает по надувной горке в поисках пасхальных яиц с сюрпризом. Он ломает каждое из них, чтобы достать оттуда разные игрушки.

«Это Молния Маккуин!» — восклицает Райан, едва открыв яйцо с игрушкой из диснеевского мультфильма «Тачки». И, ничего себе, в другом яйце спрятался герой из «Щенячьего патруля», а в третьем — Человек-паук.

«Надеюсь, там какой-нибудь плохой парень, — говорит он, показывая на одно из закрытых яиц. — Как вы думаете, кто там, ребята?»

Оставшееся время в этом видео Райан проводит, скатывая игрушки вниз по горке и играя с ними в надувном бассейне.

У Райана еще и отличное чувство времени. Распаковывая эти яйца, он делает акцент на медленном раскрытии интриги и на ощущении сюрприза.

Из 30 его самых популярных видео, более чем половина имеют в названии слово «Сюрприз» и всё, что с ним только можно совместить в заголовке: «Giant egg surpsise» («Гигантское яйцо с сюрпризом»), «Huge eggs surprise toys challenge» («Игрушечный челлендж с огромными яйцами с сюрпризом»), «Ballon pop surprise» («Лопни шарик с сюрпризом»), «Surprise toys Giant Ball Pit Challenge» («Игрушки с сюрпризом Челлендж на гигантской площадке с шариками»).

В этих видео нет долгих размышлений, сравнений вроде «почему эта игрушка лучше другой». Нет никакого анализа, и всё это подкупает взрослых в Ryan ToysReview.

Каждый раз, когда кто-нибудь кликает на одно из видео Райана, его семья зарабатывает деньги. В них также повсюду содержится реклама и ссылки на рекламу.

Райан имеет по-настоящему большое влияние.

«Если игрушка в обзоре получает десять, двадцать миллионов просмотров, и вы видите, что Райану или другим детям она нравится, это оказывает огромное влияние на продажи, — это, еще когда Райану было 5 лет, рассказал The Verge Джим Сильвер, исполнительный директор сайта Toys, Tots, Pets, and More . — Райан — действительно самый юный успешный менеджер по продажам. В основном дети занимаются таким только после шести лет из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной зрелости для того, чтобы сделать обзор».

Его родители рассказали TubeFilter в сентябре прошлого года, что 99% видео на канале не спонсированы никаким определенным брендом. По их словам, они сами заплатили за все игрушки, появившиеся в обзорах Райана.

Непонятно, сколько именно игрушек им посылали спонсоры, но в описаниях к видео всегда содержатся дюжины ссылок на продукты определенных брендов. Согласно описанию самого канала, семья Райана отдает большинство игрушек нуждающимся детям после того, как мальчик делает на них обзор.

Во многих видео Райан делает что-то помимо обзоров на игрушки. В одном он идет к парикмахеру, в другом — играет в прятки в отеле, в третьем — идет на день рождения своих сестер-близнецов.

«Мы публикуем новое видео каждый день и обычно снимаем от двух до трех видео одновременно два-три раза в неделю, — рассказала мама мальчика TubeFilter. — Мы стараемся делать это в свободное от учебы Райана время, так что основной материал мы снимаем в выходные и монтируем его, пока он в школе».

Даже посмотрев всего лишь несколько отрывков из будней Райана, его зрители могут фактически погрузиться в его жизнь. А для некоторых детишек граница между реальностью и видео по-настоящему размывается.

«Мой пятилетний сын не может оторваться от этого шоу», — так написала женщина по имени Линдси Вайсс в своём блоге в публикации под названием «Ryan's Toy Review мог стать причиной моей смерти».

«Это в прямом смысле единственное, что он смотрит на YouTube, и вот на днях я застала его говорящим с Райаном — он говорил ему, что тот в своем обзоре пропустил важную деталь новой игры „Не разбуди папу“».

«Милый, ты же понимаешь, что Райан тебя не слышит?» — сказала Вайсс своему сыну.

«Ему необязательно меня слышать, мама, — ответил мальчик. — Он просто должен знать».

«Я также должна поблагодарить Райана за тринадцать подарков ко Дню рождения моего мальчика, — добавляет Вайсс. — Да-да, всё верно. Мой мальчик получил тринадцать игрушек на день рождения. Он просто увидел, как Райан играет со всеми своими игрушками, и заверещал от восторга».

Другие родители оставляют множество сообщений под видео Райана на канале, благодаря его и его родителей и утверждая, что их дети готовы смотреть эти видео часами.

«Мой сын страдает аутизмом, — пишет один родитель. — Ваши видео помогают ему говорить, использовать свое воображение и правильно обращаться с игрушками. Он смотрит видео несколько раз в день, и я просто хочу сказать спасибо».

«Хэй, Ryan ToysReview, привет, — пишет другой родитель. — Мой трехлетний Ашаз обожает смотреть твои видео. Он хочет сказать „привет“ и говорит, что ты его младший брат. Мы из Индии желаем тебе всего самого лучшего».

«Райан, мой мальчик обожает твои обзоры игрушек, он смотрит твои видео каждый день, — пишет одна мама. — Сегодня он спросил меня: „Мама, а когда мы пойдем в гости к Райану?“ Я сказала ему, что это невозможно, потому что мы живём в разных странах, может быть, только, когда ты вырастешь».

Однако самый трогательный отклик исходит от самих детей.

«Привет, Райан, — недавно написал один из них. — Мне пять лет и я сижу с папиной странички сколько тебе лет мне очень нравятся твои видео».