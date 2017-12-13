Американский интернет-сервис по поиску работы CareerBuilder провел онлайн-опрос , в котором приняли участие около шести тысяч менеджеров по работе с персоналом и наемных работников, пишет health.mail.ru .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pro-kashel.ru

Как оказалось, 40% сотрудников регулярно берут больничный, в то время как на самом деле они прекрасно себя чувствуют. Чаще к такому способу выкроить себе свободное время прибегают женщины, чем мужчины. Среди наиболее популярных причин, по которым люди отпрашиваются с работы, — просто нежелание идти на работу (23%), острая потребность расслабиться и отдохнуть (20%), желание отоспаться (15%), необходимость сделать неотложные дела (14%), или просто провести время с семьей и друзьями (8%).

Когда менеджеров по персоналу попросили назвать самые странные и смешные предлоги, под которыми сотрудники просили дать им выходной, в топ-лист вошли такие «отмазки»: