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Названы самые смешные "отмазки" для больничного
Американский интернет-сервис по поиску работы CareerBuilder провел
Как оказалось, 40% сотрудников регулярно берут больничный, в то время как на самом деле они прекрасно себя чувствуют. Чаще к такому способу выкроить себе свободное время прибегают женщины, чем мужчины. Среди наиболее популярных причин, по которым люди отпрашиваются с работы, — просто нежелание идти на работу (23%), острая потребность расслабиться и отдохнуть (20%), желание отоспаться (15%), необходимость сделать неотложные дела (14%), или просто провести время с семьей и друзьями (8%).
Когда менеджеров по персоналу попросили назвать самые странные и смешные предлоги, под которыми сотрудники просили дать им выходной, в топ-лист вошли такие «отмазки»:
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В 2017 году работники проявляли невероятную изобретательность, чтобы хотя бы денек не пойти на работу.
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