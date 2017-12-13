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Названы самые смешные "отмазки" для больничного

14.12.2017 15:13 — Разное | Tut.by  
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Американский интернет-сервис по поиску работы CareerBuilder провел онлайн-опрос, в котором приняли участие около шести тысяч менеджеров по работе с персоналом и наемных работников, пишет health.mail.ru


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pro-kashel.ru

Как оказалось, 40% сотрудников регулярно берут больничный, в то время как на самом деле они прекрасно себя чувствуют. Чаще к такому способу выкроить себе свободное время прибегают женщины, чем мужчины. Среди наиболее популярных причин, по которым люди отпрашиваются с работы, — просто нежелание идти на работу (23%), острая потребность расслабиться и отдохнуть (20%), желание отоспаться (15%), необходимость сделать неотложные дела (14%), или просто провести время с семьей и друзьями (8%).

Когда менеджеров по персоналу попросили назвать самые странные и смешные предлоги, под которыми сотрудники просили дать им выходной, в топ-лист вошли такие «отмазки»:

 
Теги: Минск
 
 
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