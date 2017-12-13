За езду без прав будут наказывать арестом?

Водителей за езду без прав, а также тех, кто дал им в пользование автомобиль, будут наказывать арестом, если такие случаи будут иметь место два раза течение года.

Такие нормы предусмотрены проектом закона, принятого депутатами 14 декабря во втором чтении.

Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович.

«В законопроект включены нормы, предусматривающие возможность применения административного ареста за повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, а также передачу управления такому лицу», – заявил депутат.

Таким образом, приняты поправки в Кодекс об административных нарушениях и в Процессуально-поправочный кодекс об административных правонарушениях, пишет БЕЛТА .

В настоящее время такие водители облагаются штрафом в размере от 5 до 50 базовых величин (от 115 до 1150 рублей).

Кроме вышеупомянутых изменений, в КоАП предлагается внести и другие поправки – например, не применять меру лишения прав за повторное нарушение скорости.