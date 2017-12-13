ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За езду без прав будут наказывать арестом?

14.12.2017 15:15 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Водителей за езду без прав, а также тех, кто дал им в пользование автомобиль, будут наказывать арестом, если такие случаи будут иметь место два раза течение года.

Такие нормы предусмотрены проектом закона, принятого депутатами 14 декабря во втором чтении.

Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович.

«В законопроект включены нормы, предусматривающие возможность применения административного ареста за повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, а также передачу управления такому лицу», – заявил депутат.

Таким образом, приняты поправки в Кодекс об административных нарушениях и в Процессуально-поправочный кодекс об административных правонарушениях, пишет БЕЛТА.

В настоящее время такие водители облагаются штрафом в размере от 5 до 50 базовых величин (от 115 до 1150 рублей).

Кроме вышеупомянутых изменений, в КоАП предлагается внести и другие поправки – например, не применять меру лишения прав за повторное нарушение скорости.

Напомним, в Беларуси планируется смягчить ответстенность за некоторые нарушения ПДД, например, отменить наказание за забытые дома водительские права и уравнять ответственность нарушителей скоростного режима на дороге.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водителей за езду без прав, а также тех, кто дал им в пользование автомобиль, будут наказывать арестом, если такие случаи будут иметь место два раза течение года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые смешные "отмазки" для больничного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика