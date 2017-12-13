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Кровавая бойня на белградском дерби. Фанаты "Партизана" подрались между собой

14.12.2017 15:22 — Разное | Tut.by  
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Главное сербское дерби между белградскими клубами «Партизан» и «Црвена Звезда» в очередной раз ознаменовалось массовыми драками. Стычки фанатов на «вечном дерби» — дело привычное. Но обычно они случались между ультрас соперничающих команд. Игра в среду запомнилась другим — подрались между собой разные группировки «гробарей» (фанатов «Партизана»).

На южной трибуне «Мараканы», где располагается фан-сектор «Партизана», заправляет всем банда «Алькатрас». Участники группы «Янг бойз» попытались захватить власть в свои руки, что привело к кровавому побоищу. В ход пошли подручные средства и пиротехника. Некоторых повстанцев вышвырнули с трибуны голышом. В разборки вмешалась полиция и увела восставших фанатов. В драке пострадали более 20 фанатов, один в очень тяжелом состоянии, и 4 стража правопорядка.

Видео: Butasport.rs

Видео: Lazar 78

Видео: Zadruga

Фото: twitter.com/WSCsupporters












Фото: twitter.com/slobozvezdas89



Фото: ultras-tifo.net















Фото: nstagram.com/srpskanavijackascena



Такая история случилась не первый раз. Среди «гробарей» давно существуют разногласия. Ведущую банду «Алькатрас» другие группы обвиняют в сотрудничестве с полицией и руководством клуба, что часто приводит к выяснению отношений на стадионе и за его пределами.

К слову, сама игра завершилась вничью 1:1.

«Црвена Звезда», которая была соперником БАТЭ на групповой стадии нынешнего розыгрыша Лиги Европы, по-прежнему уверенно лидирует в чемпионате Сербии, набрав 57 очков в 22 матчах. "Партизан" идет на втором месте и отстает на 9 очков.

Ну а с «Црвеной Звездой» и ее импульсивными фанатами пришел черед позакомиться белорусскому тренеру Виктору Гончаренко. Московский ЦСКА под его руководством 15 и 22 февраля сразится с "Црвеной Звездой" в пллей-офф Лиги Европы.

 
 
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Главное сербское дерби между белградскими клубами "Партизан" и "Црвена Звезда" в очередной раз ознаменовалось массовыми драками.

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