ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бесправников смогут арестовывать в Беларуси

14.12.2017 15:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 дек – Sputnik. К лицам, которые без водительского удостоверения управляли транспортными средствами, смогут применять административный арест, рассказал в четверг председатель постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович.

Бесправников смогут арестовывать в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутаты приняли либеральные поправки в Административный кодекс

В четверг белорусские парламентарии одобрили изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях – новеллы были названы в целом либеральными, хотя предусмотрены и новые методы наказания за нарушения.

Так, бесправников-рецидивистов после вступления в силу поправок в КоАП смогут не только штрафовать, как сейчас, но и применять к ним административный арест.

"В законопроект включены нормы, предусматривающие возможность применения административного ареста за повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, а также передачу управления такому лицу", – рассказал парламентарий.

Кроме возможности административного ареста, бесправникам-нарушителям могут также назначать штрафы в размере от пяти до 50 базовых величин.

Несмотря на несогласие некоторых парламентариев, норму, согласно которой нарушителей скоростного режима лишают водительских прав, оставили: за это, в частности, выступали в МВД.

Бесправник на Honda насмерть сбил пешехода возле заправки под Иваново>>

ДТП с тремя погибшими: бесправник на Mercedes оказался лихачом>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты уже одобрили во втором чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фото года – 2017 от Reuters: красота, боль, сила
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика