Бесправников смогут арестовывать в Беларуси

МИНСК, 14 дек – Sputnik. К лицам, которые без водительского удостоверения управляли транспортными средствами, смогут применять административный арест, рассказал в четверг председатель постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович.



© Sputnik / Виктор Толочко Депутаты приняли либеральные поправки в Административный кодекс

В четверг белорусские парламентарии одобрили изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях – новеллы были названы в целом либеральными, хотя предусмотрены и новые методы наказания за нарушения.

Так, бесправников-рецидивистов после вступления в силу поправок в КоАП смогут не только штрафовать, как сейчас, но и применять к ним административный арест.

"В законопроект включены нормы, предусматривающие возможность применения административного ареста за повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, а также передачу управления такому лицу", – рассказал парламентарий.

Кроме возможности административного ареста, бесправникам-нарушителям могут также назначать штрафы в размере от пяти до 50 базовых величин.

Несмотря на несогласие некоторых парламентариев, норму, согласно которой нарушителей скоростного режима лишают водительских прав, оставили: за это, в частности, выступали в МВД.

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