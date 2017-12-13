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Бесправников смогут арестовывать в Беларуси
14.12.2017 15:24 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. К лицам, которые без водительского удостоверения управляли транспортными средствами, смогут применять административный арест, рассказал в четверг председатель постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович.
© Sputnik / Виктор Толочко
В четверг белорусские парламентарии одобрили изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях – новеллы были названы в целом либеральными, хотя предусмотрены и новые методы наказания за нарушения.
Так, бесправников-рецидивистов после вступления в силу поправок в КоАП смогут не только штрафовать, как сейчас, но и применять к ним административный арест.
"В законопроект включены нормы, предусматривающие возможность применения административного ареста за повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, а также передачу управления такому лицу", – рассказал парламентарий.
Кроме возможности административного ареста, бесправникам-нарушителям могут также назначать штрафы в размере от пяти до 50 базовых величин.
Несмотря на несогласие некоторых парламентариев, норму, согласно которой нарушителей скоростного режима лишают водительских прав, оставили: за это, в частности, выступали в МВД.
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Депутаты уже одобрили во втором чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
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