Военные конфликты, беженцы, политические протесты, ядерная угроза, ураганы — все, что волновало мир в 2017-м, можно увидеть в лучших снимках года. А также и то, в чем фотографы находили неповторимую красоту — природа, вера, дети. О некоторых снимках рассказывают сами фотографы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фото года – 2017 от Reuters: красота, боль, сила Агентство Reuters опубликовало лучшие, по их мнению, снимки 2017 года - смотрите в фотоленте Sputnik эмоциональные, мощные кадры.