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Фото года – 2017 от Reuters: красота, боль, сила

14.12.2017 15:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Военные конфликты, беженцы, политические протесты, ядерная угроза, ураганы — все, что волновало мир в 2017-м, можно увидеть в лучших снимках года. А также и то, в чем фотографы находили неповторимую красоту — природа, вера, дети. О некоторых снимках рассказывают сами фотографы.

 
 
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Агентство Reuters опубликовало лучшие, по их мнению, снимки 2017 года - смотрите в фотоленте Sputnik эмоциональные, мощные кадры.

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