МВД ищет новые методы борьбы с наркопреступностью

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси будет использовать новые методы для профилактики преступлений, связанных с распространением наркотиков, заявил начальник наркоконтроля ведомства полковник милиции Геннадий Казакевич.

В четверг в Минске проходит межведомственное координационное совещание по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании. В ней участвуют представители государственных органов общественных и религиозных организаций.

"МВД будет использовать новые методы профилактики данного вида преступлений, время показало, что старые методы уже не работают", — заявил журналистам Казакевич.

По его словам, уже создан новый информационный интернет-ресурс, на котором собрана разноплановая информация для лиц, которые имеют наркотическую зависимость. На данном ресурсе будут работать специалисты, которые будут давать консультации, окажут информационную и другую помощь обратившимся за ней, отметил Казакевич.

По его словам, данный интернет-портал не будет контролироваться МВД. "Ресурс администрирует не МВД", — подчеркнул начальник главка.

При этом Казакевич отметил, что наркоконтроль МВД Беларуси "ушел от карательной, полицейской практики в борьбе с наркопреступностью". Начальник управления также отметил, что в Беларуси в последние годы сократилось количество преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков.

Казакевич сообщил, что у наркоконтроля появилось новое программное обеспечение, которое способно выявлять сайты, распространяющее наркотики.

По его словам, на 45% сократилось количество передозировок, среди несовершеннолетних это число сократилось в девять раз. "В целом количество преступлений связанных с наркотиками, сократилось на 14%, что коррелируется с общей тенденцией сокращения числа преступлений в стране", — сказал он.

Наркотики ушли в интернет

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Иван Подгурский, "наркопреступность ушла с улицы в интернет". По его словам, основное количество наркотиков и психотропов распространяется через сайты, социальные сети.

В данной связи несколько лет назад было принято решение создать в МВД подразделение интернет-разведки на предмет выявления наркодилеров, сказал Подгурский.

Отвечая на вопросы журналистов о методах профилактики и борьбы с наркопреступностью, начальник криминальной милиции МВД сказал: "если мы защитим молодежную среду от наркотиков — победим наркопреступность".

"Ситуация с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков улучшилась, но все равно есть случаи, когда задерживают несовершеннолетних и за употребление, и за распространение", — сказал он.