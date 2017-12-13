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"Выставка одного шедевра": в Беларуси показали ультрасовременный телевизор LG за 16 тысяч рублей
14 декабря 2017 года в Национальном художественном музее Беларуси состоялось празднование 25-летия установления дипломатических отношений между Кореей и Беларусью. В этот же день тут открылась «Выставка одного шедевра» — в Минске впервые был презентован телевизор ультрапремиальной линейки
Гаджет, стоимость которого в Беларуси
В корейской компании уверены, что LG SIGNATURE OLED TV W — это в большей степени предмет искусства, нежели привычный гаджет для просмотра ТВ. Он выделяется своей толщиной панели — всего 2,57 мм с практически полным отсутствием рамок, а OLED матрица делает изображение максимально контрастным и «живым».
Кстати, LG SIGNATURE OLED TV W уже продается в Беларуси в версии с 65 дюймовым экраном. Кроме того, у нас можно приобрести 65- и 77-дюймовые OLED-телевизоры LG G-серии. Их характеристики и цены смотрите ниже:
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Мероприятие состоялось в рамках 25-летия дипломатических отношений Кореи и Беларуси.
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