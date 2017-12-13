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"Выставка одного шедевра": в Беларуси показали ультрасовременный телевизор LG за 16 тысяч рублей

14.12.2017 15:46 — Разное | Tut.by  
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14 декабря 2017 года в Национальном художественном музее Беларуси состоялось празднование 25-летия установления дипломатических отношений между Кореей и Беларусью. В этот же день тут открылась «Выставка одного шедевра» — в Минске впервые был презентован телевизор ультрапремиальной линейки LG SIGNATURE OLED TV W.



Гаджет, стоимость которого в Беларуси доходит до 16 тысяч рублей, впоследствии был подарен Национальному художественному музею.

В корейской компании уверены, что LG SIGNATURE OLED TV W — это в большей степени предмет искусства, нежели привычный гаджет для просмотра ТВ. Он выделяется своей толщиной панели — всего 2,57 мм с практически полным отсутствием рамок, а OLED матрица делает изображение максимально контрастным и «живым».

Кстати, LG SIGNATURE OLED TV W уже продается в Беларуси в версии с 65 дюймовым экраном. Кроме того, у нас можно приобрести 65- и 77-дюймовые OLED-телевизоры LG G-серии. Их характеристики и цены смотрите ниже:

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие состоялось в рамках 25-летия дипломатических отношений Кореи и Беларуси.

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