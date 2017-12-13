На «Киноночи» в Минске показали лучший европейский фильм года

В ночь с 8 на 9 декабря минчане смотрели фильмы-победители международных фестивалей и обсуждали увиденное с экспертами.

«Киноночь» была организована в рамках фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. В кинотеатре velcom cinema были показаны фильмы «Квадрат» Рубена Эстлунда и «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки. Уже 9 декабря «Квадрат» стал триумфатором церемонии вручения призов Европейской киноакадемии и был удостоен 6 наград.

В рамках velcom Smartfilm такой формат – ночные показы с обсуждением – был реализован впервые. В обсуждении фильмов приняли участие члены жюри фестиваля Игорь Сукманов, Антон Сидоренко, Митрий Семенов-Алейников, Леонид Калитеня, а также эксперт народного жюри Тарас Тарналицкий. В роли модераторов выступили молодые белорусские кинорежиссеры Влада Сенькова и Никита Лаврецкий.

Основное внимание зрителей «Киноночи» было приковано к фильму «Квадрат», который ранее получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В зале VOKA был аншлаг. В центре сюжета «Квадрата» – амбициозный руководитель арт-галереи Кристиан. Блестяще снятая, местами шокирующая картина раскрывает пороки современного общества, обращает внимание на проблемы не только Швеции, но и европейского социума в целом.

– Есть четкое определение того, что такое «квадрат», его раскрывают в фильме: это общественный договор, – комментирует Тарас Тарналицкий. – Допустим, вы переходите дорогу. Общество договорилось, и все знают, что есть переход «зебра», и по нему можно ходить, и машины остановятся. По такой же схеме работает «квадрат»: это сбор общественных установок, согласно которым все должны помогать друг другу, объединяться для решения проблем.

По иронии фильма все происходит наоборот. Эстлунд тем самым показывает, что в мире существует серьезное социальное расслоение, и каждый слой – сам за себя. Спикеры также обсудили нюансы фестивального кино. Оказалось, что для победы на кинофестивале мало иметь хорошую историю. Важно правильно выбрать форму, грамотно использовать технические средства и понимать контекст.

– Фильм достаточно смелый с точки зрения его эстетики и насмешки над постмодерном, политкорректностью, современным искусством, в нем множество интересных режиссерских ходов, – говорит продюсер Леонид Калитеня. – Эстлунд смело работает с контекстом, местами кажется, что переходит за грань – чего стоит замечательная сцена на вечеринке с художником-акционистом. С другой стороны, автор знал, куда идет, а продюсерский состав знал, на что работает. Чуть-чуть передозируешь, пересолишь – в программу фестиваля не попадешь.

Второй фильм программы – фильм финского режиссёра Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды» – будто был призван сыграть на контрасте с «Квадратом». В этом году эта картина получила Серебряного медведя Берлинале за лучшую режиссуру, однако, по признанию посетившего фестиваль Игоря Сукманова, в кулуарах главный приз отдавали именно «По ту сторону надежды».

Фильм рассказывает две истории – сирийского беженца Халеда и немолодого финна Вильстрема; в результате драматических событий в жизни они встречаются, чтобы помочь друг другу.

– Каурисмяки волнует не только тема беженцев, его волнует тема гуманизма в принципе, – отмечает Игорь Сукманов. – Каждый день по ТВ мы видим страшные шокирующие события, которые перестаем воспринимать эмоционально. Каурисмяки пытается вернуть нам естественную человечность. Миссия человека – уметь сострадать, «По ту сторону надежды» – это история о солидарности.

Кинокритик Антон Сидоренко обратил внимание на особенности стиля Каурисмяки.

– В работах Каурисмяки интересна игра со временем. С одной стороны, мы видим бомбардировки Алеппо, – это наше время, наши дни, – а с другой – замечаем приметы 50-х: интерьеры, автомобили. Все эти детали переходят у него из фильма в фильм.

Своим взглядом на режиссуру поделился Митрий Семенов-Алейников, в прошлом – участник velcom Smartfilm:

– Для меня это режиссер, у которого нужно учиться. Понятно, что это авторское кино, у него свой стиль, почерк, но то, что он закладывает в самих персонажей, то, что у каждого есть за плечами своя история, – это результат большой сложной работы. За этим нужно смотреть, анализировать. Характерность персонажей выражается и в костюмах, и в цвете одежды, и в реквизите. Один раз увидел – и ты сразу влюбляешься в образ и в персонажа, к которому привязан этот образ. Я смотрел фильм первый раз и старался наблюдать за этими деталями. В фильме нет ничего лишнего. Молодые режиссеры, я в том числе, – мы очень часто отвлекаемся на детали, которые уводят зрителя от сути. Каурисмяки – тот режиссер, у которого все на своих местах.

Нововведения в формате показов, создание народного жюри – новые шаги velcom Smartfilm в работе с авторами и аудиторией. Фестиваль – это мощный акселератор идей и техник, отметил Игорь Сукманов:

– Я уже несколько лет слежу за velcom Smartfilm, он действительно многое дал не только в постижении искусства кино, но и в постижении нашей реальности. В первую очередь фестиваль адресован тем, кто хорошо владеет новейшими технологиями. Важно, что эти работы помещены в международный контекст, то есть фестиваль – это лакмусовая бумажка, потому что в обойму картин попадает разное: и развлекательное, и авторское. Во всем этом море мини-скетчей есть своя пена, а есть и свои гребни и волны. Этим фестиваль и интересен.

Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm – это площадка для воплощения новых идей и нестандартных решений в короткометражном кино. В этом году фестиваль проходит в седьмой раз. Прием работ для участия в конкурсной программе velcom Smartfilm продлится до 31 декабря. Следить за всеми событиями можно на сайте фестиваля smartfilm.by.