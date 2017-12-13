Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию удаления личных сообщений после отправки. Об этом рассказало сообщество LIVE Express , посвященное нововведениям в соцсети.



Изображение: appleinsider.ru

Сообщение удалится не только у отправителя, но и у всех получателей. Для этого нужно нажать на иконку с корзиной и поставить галочку «Удалить для всех». В следующий раз система запомнит выбор и галочка уже будет стоять.



Удалить сообщение можно в течение 24 часов после отправки. Возможность пока доступна в мобильной и веб-версии сайта.

Напомним, в конце ноября «ВКонтакте» появилась возможность изменять сообщения после отправки. Редактирование также доступно только в первые сутки после того, как сообщение было написано.