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"ВКонтакте" разрешила удалять сообщения после отправки

14.12.2017 16:01 — Разное | Tut.by  
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Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию удаления личных сообщений после отправки. Об этом рассказало сообщество LIVE Express, посвященное нововведениям в соцсети.


Изображение: appleinsider.ru

Сообщение удалится не только у отправителя, но и у всех получателей. Для этого нужно нажать на иконку с корзиной и поставить галочку «Удалить для всех». В следующий раз система запомнит выбор и галочка уже будет стоять. 

Удалить сообщение можно в течение 24 часов после отправки. Возможность пока доступна в мобильной и веб-версии сайта.

Напомним, в конце ноября «ВКонтакте» появилась возможность изменять сообщения после отправки. Редактирование также доступно только в первые сутки после того, как сообщение было написано.

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Сообщение удалится не только у отправителя, но и у всех получателей.

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