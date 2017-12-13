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Путин о том, с кем пойдет на выборы: предварительные идеи уже есть

14.12.2017 16:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ходе большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина корреспондентом телекомпании НТВ был задан вопрос о планах на предстоящую президентскую кампанию в России. В частности, чем новый президентский срок Владимира Путина будет отличаться от предыдущих, каким президент России видит новое правительство, доживет ли нынешнее российское правительство до выборов, и на какую стратегию социально-экономического развития страны глава государства собирается опираться в дальнейшем.

Путин о том, с кем пойдет на выборы: предварительные идеи уже есть
© Sputnik/ Евгений Биятов
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"Что касается действующего правительства, я в целом считаю, что оно работает удовлетворительно, несмотря на известные проблемы, в том числе и ЖКХ, которые подлежат решению. Много проблем, которые требуют особого внимание, но в целом правительство действует достаточно уверенно и результат его работы удовлетворительный", — сказал Путин.

По словам президента РФ, об успехах действующего правительства говорит возвращение устойчивому росту экономики и решение ряда других вопросов. Все это — результат растущего доверия к той политике, которую проводит правительство Российской Федерации.

"Что касается будущей конфигурации, то вы не сердитесь на меня, но говорить об этом преждевременно. И об этом лучше было бы после выборов говорить. Хотя, разумеется, какие-то предварительные идеи у меня есть", — отметил Путин.

В начале пресс-конференции Владимир Путин также сообщил, что будет участвовать в президентских выборах в качестве самовыдвиженца, а не как представитель какой-либо политической партии.

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Комментарий президента Российской Федерации Владимира Путина слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции сообщил, что пойдет на предстоящие президентские выборы как самовыдвиженец, и ответил на...

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