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Путин о том, с кем пойдет на выборы: предварительные идеи уже есть
14.12.2017 16:20 — Разное | Sputnik Беларусь
В ходе большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина корреспондентом телекомпании НТВ был задан вопрос о планах на предстоящую президентскую кампанию в России. В частности,
© Sputnik/ Евгений Биятов
"Что касается действующего правительства, я в целом считаю, что оно работает удовлетворительно, несмотря на известные проблемы, в том числе и ЖКХ, которые подлежат решению. Много проблем, которые требуют особого внимание, но в целом правительство действует достаточно уверенно и результат его работы удовлетворительный", — сказал Путин.
По словам президента РФ, об успехах действующего правительства говорит возвращение устойчивому росту экономики и решение ряда других вопросов. Все это — результат растущего доверия к той политике, которую проводит правительство Российской Федерации.
"Что касается будущей конфигурации, то вы не сердитесь на меня, но говорить об этом преждевременно. И об этом лучше было бы после выборов говорить. Хотя, разумеется, какие-то предварительные идеи у меня есть", — отметил Путин.
В начале пресс-конференции Владимир Путин также сообщил, что
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Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции сообщил, что пойдет на предстоящие президентские выборы как самовыдвиженец, и ответил на...
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