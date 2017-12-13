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Белорусские биатлонистки соревнуются в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!

14.12.2017 16:13 — Разное | Tut.by  
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Третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси начнется с женской спринтерской гонки на 7,5 километра.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Этот этап решила пропустить лидер белорусской команды Дарья Домрачева. В ее отсутствии нашу сборную представят Надежда Писарева (№ 3), Надежда Скардино (№ 36), Ирина Кривко (№ 40), Динара Алимбекова (№ 74).

Основные фавориты получили следующие стартовые номера: Доротея Вирер (№ 14), Дениза Херрманн (№ 16), Кайса Макарайнен (№ 19), Анастасия Кузьмина (№ 23), Жюстин Бресаз (№ 26), Мари Дорен-Абер (№ 30), Тирил Экхофф (№ 33), Анаис Бескон (№ 39), Франциска Хильдебранд (№ 44), Марен Хаммершмидт (№ 46), Лаура Дальмайер (№ 86).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси начнется с женской спринтерской гонки на 7,5 километра.

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