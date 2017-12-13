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Товарооборот Беларуси и Польши вырос почти на 20 процентов

14.12.2017 16:05 — Разное | Ежедневник  
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Товарооборот Беларуси и Польши вырос почти на 20 процентов

По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Беларуси Конрада Павлика, по итогам 2017 года белорусско-польский товарооборот достигнет 2,5 млрд долларов.

"По результатам 2017 года ожидается более 2,5 млрд долларов товарооборота, что больше примерно на 20%, чем в прошлом году", - сказал посол. Причем рост торговли наблюдается с двух сторон - и белорусской, и польской.

Дипломат подчеркнул, что в последние два года наблюдается рост взаимодействия как в экономической, так и политической плоскости. Об этом свидетельствует большое количество визитов, осуществленных польской стороной. В их числе приезд в Минск руководства министерств иностранных дел, внутренних дел, образования, здравоохранения (в основном на уровне заместителей министров), сообщила БЕЛТА.

Кроме того, состоялись встречи парламентариев двух стран, белорусско-польские встречи на уровне ЦЕИ и ОБСЕ. Также Польша и Беларусь взаимодействуют в рамках ЮНИСЕФ и ПРООН. В культурной сфере посольством Польши в этом году также организовано немало мероприятий. Большой вклад в это вносит работающий в Минске Польский институт, который реализовал более 140 проектов, отметил Конрад Павлик.

Так, успешно проведены выставка работ Наполеона Орды из польских музеев в Национальном художественном музее, концерты польских музыкантов. Сейчас активно идет подготовка польского стенда на Минскую международную книжную выставку-ярмарку. В 2018 году Польша будет праздновать 100-летие обретения независимости. "Этот важный юбилей - хороший повод рассказать о достижениях Польши", - сказал посол.
 

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Беларуси Конрада Павлика, по итогам 2017 года белорусско-польский товарооборот достигнет 2,5 млрд долларов.

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